Комиссию позвали на урок

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала бывшего депутата Саратовской областной думы Ирину Романову к избранию председателем избирательной комиссии региона. Ее кандидатуру члены ЦИК поддержали единогласно. Госпожа Романова заявила, что намерена продолжать ту политику, которую вел ее предшественник Владимир Писарюк, сложивший полномочия председателя облизбиркома в сентябре этого года. До вчерашнего дня госпожа Романова была депутатом Саратовской областной думы, ее полномочия прекращены. Эксперты отмечают отсутствие у Ирины Романовой опыта работы в выборной сфере.

Вчера Центральная избирательная комиссия России включила Ирину Романову в состав избиркома Саратовской области (ИКСО), а также рекомендовала ее к избранию председателем региональной комиссии. Как рассказал на заседании ЦИК член комиссии Антон Лопатин, госпожа Романова назначается в состав облизбиркома по квоте центральной избирательной комиссии, так как губернатор области Валерий Радаев своим правом предложить кандидата в состав ИКСО не ­воспользовался.

Член ЦИК положительно охарактеризовал Ирину Романову, отметив, что она была председателем и заместителем председателя одной из участковых избирательных комиссий. «Эта кандидатура является компромиссной и согласованной общественными институтами Саратовской области: областной Общественной палатой и уполномоченным по правам человека в регионе. Согласована с исполнительной и законодательной властью, то есть с большинством депутатов заксобрания области»,— отметил господин Лопатин.

Глава ЦИК России Элла Памфилова сказала, что центр­избиркому важно, чтобы председатель облизбиркома «сделала комиссию максимально открытой, наладила конструктивные отношения, обратную связь со всеми политическими партиями, наблюдательскими сообществами и СМИ».

В итоге члены облизбиркома единогласно одобрили вопрос о включении Ирины Романовой в состав ИКСО, а также о рекомендации ее кандидатуры для избрания главой региональной комиссии. Предполагается, что она сменит добровольно ушедшего в отставку 19 сентября этого года Владимира Писарюка.

Ирина Романова поблагодарила всех членов комиссии и сказала, что если облизбирком поддержит ее кандидатуру, она «постарается продолжить работу, которая уже была построена в ИКСО».

До вчерашнего дня госпожа Романова была депутатом Саратовской областной думы. На внеочередном заседании регионального парламента депутаты одобрили досрочное прекращение ее полномочий. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, заявление об уходе из областной думы по собственному желанию было рассмотрено мандатной комиссией заксобрания и одобрено большинством парламентариев.

Ирина Романова по образованию педагог, в 2005 году окончила Саратовский государственный университет по специальности «социальная педагогика». С 2018 года работает заместителем директора по воспитательной работе ЧОУ Лицея-интерната № 6 ОАО РЖД.Госпожа Романова — член «Единой России», входит в состав регионального политсовета партии. Она сказала „Ъ“, что будет приостанавливать членство в «Единой России». В состав областной думы она вошла по партийным спискам после ухода бывшего председателя облдумы Ивана Кузьмина в марте этого года.

Депутат облдумы от КПРФ Александр Анидалов считает рекомендацию Ирины Романовой на пост председателя ИКСО «абсолютно непродуманным со стороны ЦИК решением». «Она не имеет никакого опыта работы в выборной сфере. Если у нас в области не нашлось человека на должность председателя избирательной комиссии и мы можем ставить такого человека, значит, он будет либо полностью подконтрольным, либо в области ужасный кадровый голод. Тогда власти могли обратиться в нашу партию, и мы бы помогли с кандидатом»,— отметил господин Анидалов.

Спикер Саратовской облдумы Александр Романов («Единая Россия») отметил, что ее характеризует «честность и принципиальность в принятии решений». «В марте этого года, когда депутат Ирина Романова пришла в думу, коллеги сразу стали положительно отзываться о ее предложениях, инициативах, о ней самой как о профессионале. И это несмотря на то, что она на тот момент не обладала опытом парламентской работы»,— ­отметил он.

Политолог Дмитрий Олейник говорит, что у него пока «только надежды» относительно работы госпожи Романовой. «Многое зависит от моральных качеств человека. Научиться исполнению законодательства несложно — один федеральный и два областных закона. Главное, чтобы к этому была предрасположенность. В системе избирательных комиссий сейчас очень важно доверие, которое базируется на доверии к тем, кто считает голоса. Появится ли оно, будем смотреть по первым выборам, которые она проведет»,— отмечает господин Олейник.

Сергей Петунин