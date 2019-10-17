Комиссию позвали на урок

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала бывшего депутата Саратовской областной думы Ирину Романову к избранию председателем избирательной комиссии региона. Ее кандидатуру члены ЦИК поддержали единогласно. Госпожа Романова заявила, что намерена продолжать ту политику, которую вел ее предшественник Владимир Писарюк, сложивший полномочия председателя облизбиркома в сентябре этого года. До вчерашнего дня госпожа Романова была депутатом Саратовской областной думы, ее полномочия прекращены. Эксперты отмечают отсутствие у Ирины Романовой опыта работы в выборной сфере.
Вчера Центральная избирательная комиссия России включила Ирину Романову в состав избиркома Саратовской области (ИКСО), а также рекомендовала ее к избранию председателем региональной комиссии. Как рассказал на заседании ЦИК член комиссии Антон Лопатин, госпожа Романова назначается в состав облизбиркома по квоте центральной избирательной комиссии, так как губернатор области Валерий Радаев своим правом предложить кандидата в состав ИКСО не воспользовался.
Член ЦИК положительно охарактеризовал Ирину Романову, отметив, что она была председателем и заместителем председателя одной из участковых избирательных комиссий. «Эта кандидатура является компромиссной и согласованной общественными институтами Саратовской области: областной Общественной палатой и уполномоченным по правам человека в регионе. Согласована с исполнительной и законодательной властью, то есть с большинством депутатов заксобрания области»,— отметил господин Лопатин.
Глава ЦИК России Элла Памфилова сказала, что центризбиркому важно, чтобы председатель облизбиркома «сделала комиссию максимально открытой, наладила конструктивные отношения, обратную связь со всеми политическими партиями, наблюдательскими сообществами и СМИ».
В итоге члены облизбиркома единогласно одобрили вопрос о включении Ирины Романовой в состав ИКСО, а также о рекомендации ее кандидатуры для избрания главой региональной комиссии. Предполагается, что она сменит добровольно ушедшего в отставку 19 сентября этого года Владимира Писарюка.
Ирина Романова поблагодарила всех членов комиссии и сказала, что если облизбирком поддержит ее кандидатуру, она «постарается продолжить работу, которая уже была построена в ИКСО».
До вчерашнего дня госпожа Романова была депутатом Саратовской областной думы. На внеочередном заседании регионального парламента депутаты одобрили досрочное прекращение ее полномочий. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, заявление об уходе из областной думы по собственному желанию было рассмотрено мандатной комиссией заксобрания и одобрено большинством парламентариев.
Ирина Романова по образованию педагог, в 2005 году окончила Саратовский государственный университет по специальности «социальная педагогика». С 2018 года работает заместителем директора по воспитательной работе ЧОУ Лицея-интерната № 6 ОАО РЖД.Госпожа Романова — член «Единой России», входит в состав регионального политсовета партии. Она сказала „Ъ“, что будет приостанавливать членство в «Единой России». В состав областной думы она вошла по партийным спискам после ухода бывшего председателя облдумы Ивана Кузьмина в марте этого года.
Депутат облдумы от КПРФ Александр Анидалов считает рекомендацию Ирины Романовой на пост председателя ИКСО «абсолютно непродуманным со стороны ЦИК решением». «Она не имеет никакого опыта работы в выборной сфере. Если у нас в области не нашлось человека на должность председателя избирательной комиссии и мы можем ставить такого человека, значит, он будет либо полностью подконтрольным, либо в области ужасный кадровый голод. Тогда власти могли обратиться в нашу партию, и мы бы помогли с кандидатом»,— отметил господин Анидалов.
Спикер Саратовской облдумы Александр Романов («Единая Россия») отметил, что ее характеризует «честность и принципиальность в принятии решений». «В марте этого года, когда депутат Ирина Романова пришла в думу, коллеги сразу стали положительно отзываться о ее предложениях, инициативах, о ней самой как о профессионале. И это несмотря на то, что она на тот момент не обладала опытом парламентской работы»,— отметил он.
Политолог Дмитрий Олейник говорит, что у него пока «только надежды» относительно работы госпожи Романовой. «Многое зависит от моральных качеств человека. Научиться исполнению законодательства несложно — один федеральный и два областных закона. Главное, чтобы к этому была предрасположенность. В системе избирательных комиссий сейчас очень важно доверие, которое базируется на доверии к тем, кто считает голоса. Появится ли оно, будем смотреть по первым выборам, которые она проведет»,— отмечает господин Олейник.