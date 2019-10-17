«Агросила» планирует в 2019 году увеличить выручку от экспорта в 1,7 раза

АО «Агросила» планирует в 2019 году направить на экспорт продукцию на 446,6 млн руб., что в 1,7 раза больше прошлогодних результатов (269 млн руб.). Об этом заявила гендиректор компании Светлана Барсукова, передает пресс-служба предприятия.

По ее словам, всего по итогам 2019 года «Агросила» намерена экспортировать 49,6 тыс. тонн продукции, большая часть которой выпускается на заводе«Заинский сахар». Оттуда в Литву, Эстонию и Кипр в основном компания поставляет гранулированный жом и патока-меласса. Кроме того, в данный момент в Кыргызстан, Казахстан и Вьетнам «Агросила» экспортирует мясо. Также компания ведет переговоры о возможных поставках с потенциальными партнерами в Узбекистане, Туркменистане и Малайзии, уточнила госпожа Барсукова.

По итогам года «Агросила» планирует в 10 раз увеличить поставки за рубеж колбасных изделий, в том числе за счет расширения продаж в Узбекистане, Туркменистане и Монголии. Как отметила гендиректор «Агросилы», компания претендует на включение в реестр российских фирм, которые могут поставлять продукцию в Китай. В первую очередь речь идет о молочной продукции и о мясе птицы. Кроме того, «Агросила» рассчитывает наладить экспорт пшеницы, ячменя, также начать поставки халяльной продукции в страны Юго-Восточной Азии: Китай, Гонконг и Малайзию.

"Ъ-Казань"