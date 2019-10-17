СКР проводит проверку обстоятельств суицида осужденного в колонии №9

СУ СКР начало проверку обстоятельств суицида осужденного из исправительной колонии №9 (Соликамск). Как сообщает пресс-служба ведомства, погибший, осужденный за кражу и растрату, был трудоустроен подсобным рабочим в швейный цех колонии. 15 октября 2019 года, после смены, его обнаружили повесившимся на тесьме. При осмотре тела следов, указывающих на то, что погибший стал жертвой насильственного преступления, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины его смерти.

Следователи СУ СКР выясняют причины произошедшего, в том числе устанавливают характер взаимоотношений погибшего с другими осужденными и родственниками. По результатам проверки будет принято основанное на законе соответствующее процессуальное решение.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, вчера в этой же колонии предпринял попытку самоубийства еще один осужденный. В краевом главке ГУФСИН сообщили, что угрозы для жизни он себе не создал. Сейчас он находится в медсанчасти колонии.

Ранее СУ СКР уже возбудил уголовное дело по фактам избиения осужденного в этой колонии. Видео нанесения побоев опубликовали на своем сайте правозащитники. На период следствия от должности отстранен замначальника колонии по безопасности и режиму.