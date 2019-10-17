В соликамской колонии еще один осужденный предпринял попытку суицида

В Соликамской исправительной колонии №9 снова произошло чрезвычайное происшествие. По данным правозащитников, вчера один из осужденных пытался совершить суицид. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю заявили, что, действительно, 16 октября неоднократно судимый осужденный, состоящий на ряде профилактических учетов, совершил акт членовредительства. «Поверхностные повреждения, нанесенные осужденным, не представляют опасности для жизни и здоровья и носят шантажно-демонстративный характер. Осужденный является злостным нарушителем правил внутреннего распорядка. В настоящее время ему оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное»,— сообщили в краевом главке ФСИН.

Вчера же стало известно, что в этой колонии найден погибшим осужденный, работавший в швейном цехе. «Он не выдержал издевательств, унижений и давления, рабского труда в швейном цехе и вымогательств со стороны активистов. Его принуждали работать в швейном цехе на промзоне ФКУ ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю по 12 часов в сутки 6–7 дней в неделю»,— написал в своем заявлении на имя председателя СКР Бастрыкина основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Это уже не первое ЧП в этом исправительном учреждении. В конце сентября в интернете появилось видео избиения в колонии №9 Соликамска сокамерниками одного из осужденных. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело, на период следствия от занимаемой должности отстранен замначальника колонии по безопасности. Позже еще один из осужденных этой же колонии залез на старую прожекторную вышку, требуя встречи с прокурором. Сотрудники колонии уговорили его спуститься. По данным правозащитников, его поместили в больницу.