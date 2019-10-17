Власти Ленобласти приступили к предпроектным проработкам дублера Дороги жизни

В правительстве Ленобласти начинаются предпроектные проработки транспортного обхода поселка Романовка во Всеволожском районе, который будет дублировать Дорогу жизни.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, дорога предполагается скоростной, она может пройти от Шафировского проспекта с выходом на Дорогу жизни в районе деревни Проба.

Варианты трассировки власти рассчитывают получить в январе – марте 2020 года. После этого будет определен вид финансирования проекта — за счет средств регионального дорожного фонда или с привлечением инвесторов и федеральных средств.

Напомним, что на 2020 год запланирован ремонт Дороги жизни.