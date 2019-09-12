Ремонт Дороги жизни в Ленобласти запланирован на 2020 год

В будущем году в Ленинградской области планируется отремонтировать Дорогу жизни и Токсовское шоссе. Об этом заявил председатель регионального комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

По его словам, в области в 2020 – 2021 годах будет внедрена система весогабаритного контроля, сообщает ТАСС.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе были отремонтированы три трассы, ремонт около 20 участков продолжается. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 269 млн руб.