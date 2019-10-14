«В деревне мне милей»

В Третьяковской галерее открывается выставка Василия Поленова, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника.

Людмила Лунина

Если спросить мало-мальски образованного человека, что он помнит о Василии Поленове (1844–1927), тот, наверное, ответит, что это известный русский пейзажист, автор задушевного «Московского дворика», что под Тулой на Оке есть музей — имение Поленово. Более продвинутый ценитель, может быть, вспомнит картины на евангельские и исторические сюжеты — «Христос и грешница» в Русском музее, «Право господина» в Третьяковке. Мы спокойно дышим при упоминании имени Поленова, почти равнодушно причисляя его к деятелям культуры конца XIX века, когда Россия была богата талантами.

Вместе с тем, если разобраться, наши сердца должны переполнять восторг и гордость, потому что Василий Дмитриевич был человеком ренессансного масштаба, феноменально одаренным, трудолюбивым и скромным. Начать хотя бы с того, что нельзя поставить ему в прямую заслугу,— его происхождения. По отцовской линии — внук академика В.А. Поленова и сын известного библиографа, археолога, историка Д.В. Поленова, по материнской — правнук архитектора Николая Львова. Его рано осиротевшая бабушка воспитывалась в семье Гаврилы Державина.

По праву рождения Василий Дмитриевич был беспримесным аристократом. Он так и выглядел: с портрета кисти Репина на нас смотрит ухоженный 33-летний господин, ни дать ни взять — испанский гранд, тем более что и портрет стилизован под Веласкеса.

Природа наградила его бесчисленными дарованиями. Он сочинял музыку, обладал вокальными данными, высшее образование получал одновременно в Петербургском университете, где выучился на юриста (хотя вначале поступил на физико-математический факультет), и в Академии художеств, которую окончил в один год с Репиным и вместе с ним был удостоен золотой медали и пенсионерской командировки за границу.

В 28 лет он уехал в Европу, жил в Риме и несколько лет в Париже. Его исторические полотна «Арест графини д’Этремон», «Право господина» совершенно в духе парижских салонов, в которых он принимал участие. И одновременно он был в курсе новейших пленэрных поисков «барбизонской школы», этих предшественников импрессионизма. Позднее, когда он начал преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, то, как вспоминал Константин Коровин, учеников потрясли голубые тени в его пейзажах: они тоже такие тени видели, но у них не хватало смелости так писать.

В 1876 году Поленов коротко повоевал на Балканах и получил там от сербского руководства медали за храбрость. После путешествий и подвигов он поселился в Москве с идеей написать картину на сюжет из русской истории «Пострижение негодной царевны». Этот поступок не всеми был понят однозначно. «Москва Вам ровно ни на что не нужна,— писал критик Стасов Поленову.— Точь-в-точь, как и вся вообще Россия. У Вас склад души ничуть не русский… Вам лучше жить в Париже или Германии».— «Как Европа ни хороша,— парировал художник,— в деревне мне милей в сто тысяч раз, а кроме того, прямо подло жить в Европе, когда в России надо работать, особенно если здоровье не гонит вон…»

В 38 лет Поленов женился на 24-летней, безумно в него влюбленной Марии Якунчиковой. В 1890 году он купил землю в Тульской губернии, на высоком берегу Оки и построил имение. Они с женой вырастили пятерых детей. Вообще вторая половина жизни Василия Дмитриевича — идеально воплощенная теория малых дел. Любовь к театру и просветительству вылилась в создание театральных студий для народа. Народный театр Поленов устроил у себя в имении, а позже, в 1915 году, на свои деньги купил землю и построил Дом театрального просвещения в Москве. Сегодня это здание на Зоологической улице входит в состав Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Кстати, сам Поленов писал музыку, делал декорации для Русской частной оперы Саввы Мамонтова, придумал костюм Мефистофеля для Шаляпина в «Фаусте» и вообще сильно на певца повлиял. А усадьба Поленово до сих пор мощнейший культурный фактор, способствующий развитию территорий на десятки километров вокруг.

«На Тивериадском (Генисаретском) озере». 1888 год Фото: Государственная Третьяковская галерея

Ну, а что Поленов-художник? Его творчество делится на две части: масштабные картины на исторические и, главное, евангельские сюжеты — и эту линию, очевидно, он считал своим предназначением. Вторая часть — камерные произведения, пейзажи. В каждом из этих видов искусства он выступил новатором.

Три главных хита —- «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд» — он написал в возрасте плюс-минус 35 лет, в первые годы жизни в Москве. Если предположить, что Поленов на русском материале создавал некие аналоги пейзажей барбизонской школы, с их любованием обыденной жизнью, простым сельским трудом, природными ненастьями, то надо признать особый его ракурс. В его картинах удивительно ничего не происходит. Все как бы случайно — и персонажи, и композиции. Нет особо труда и налаженного быта, нет кучевых облаков или дождя — всего, чем следует любоваться или чему поражаться,— и одновременно передано меланхолическое настроение того, кто на природу смотрит. Позднее этот прием разовьет до совершенства его ученик Исаак Левитан.

… В 1917-м Поленову исполнилось 73. Его имение не сожгли, потому что он уважительно относился к крестьянам и построил для них две школы и церковь. В 1924-м семью хотели раскулачить, но за них заступился Каменев, в 26-м, за год до смерти, Поленову присвоили звание народного художника республики, что стало охранной грамотой. Семья ни на год не оставляла родовое гнездо, передав все художественные ценности государству и получив взамен право бессрочно музеем управлять. Сегодня в лучшие летние дни имение посещает до трех тысяч человек!

…Нынешняя выставка в Третьяковской галерее покажет нам человека с мощным созидательным темпераментом. «Я никогда не был ни нигилистом, ни анархистом,— писал Поленов.— Я всегда был противником всякого разрушения и цинизма, напротив того, я всегда стоял за созидание и устройство». Редко какой русский художник мог бы сказать, что его начинания просуществуют век и принесут столько блага. В нашу эпоху «креативных индустрий» мы, как никто прежде, способны эти достижения оценить.

Эксперт

Первооткрыватель и реформатор

100 живописных и около 50 графических работ, театральные эскизы, архитектурные проекты, световой театр-диорама, 65 архивных документов и фотографий и около 25 произведений учеников Поленова на выставку предоставили 14 музеев и 4 частных российских собрания. Элеонора Пастон, куратор выставки, рассказывает:

— Мы решили показать творчество художника во всех ипостасях: его обращение к театру, архитектуре, музыке. Например, он придумал знаменитую церковь Спаса Нерукотворного Образа в Абрамцеве, после чего храмы Пскова и Новгорода XII века стали новым эстетическим идеалом для целого поколения зодчих в начале века XX. В 1892 году у себя в имении на Оке художник заложил парк — сегодня это единственный в России идеально сохранившийся усадебно-парковый комплекс эпохи модерн. Поленов участвовал в театральных постановках абрамцевского кружка, где выступал как художник, актер, режиссер, композитор. Такой универсальный подход был абсолютно внове для театра той поры, и все это наблюдал и на этом оттачивал свой вкус Константин Станиславский, будущий создатель МХТ. На выставке мы будем говорить о Поленове — первооткрывателе и реформаторе.