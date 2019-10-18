ЦСКА сохранил ноль

В центральном матче третьего тура Евролиги встречались две сильнейшие команды России — ЦСКА и «Химки», в этом сезоне еще не знавшие поражений на европейской арене. После этой игры ноль в графе «проигранные матчи» остался только у армейцев, которые во многом за счет ураганной первой четверти, по ходу которой неудержим был Майк Джеймс, победили со счетом 99:86. Впрочем, у «Химок», которые еще как минимум трижды пересекутся с ЦСКА, будут шансы поквитаться за поражение.

В европейском баскетболе не так уж много противостояний, которые можно назвать классическими. К битвам принципиальным, накал страстей в которых не зависит ни от турнира, в рамках которого они случаются, ни от текущего положения в нем команд, отнести можно разве что схватки «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса», а также стычки «Реала» и «Барселоны».

Где-то рядом с ними стоят встречи ЦСКА и «Химок». Но ставить вровень с заграничными «классико» «дерби Ленинградки» все же рановато. Дело в том, что ЦСКА почти всегда оказывается сильнее, убивая интригу в зародыше. А редкие эпизоды, когда вперед выбивались «Химки», реального влияния на общую картину не оказывали. Скажем, в прошлом сезоне команды встречались семь раз. В шести случаях, включая все матчи финальной серии Единой лиги ВТБ, побеждал ЦСКА.

Но теперь противостояние двух лидеров российского баскетбола получило новый импульс. «Химки» провели действительно сильную заявочную кампанию, что вылилось уже в шесть побед с начала сезона — четыре в Единой лиге ВТБ и две в Евролиге. А вот ЦСКА пошатывало. И если в Евролиге у команды все шло хорошо — две победы в двух матчах, то вот на внутренней арене из четырех игр ЦСКА победил только в двух. То есть можно было говорить об уязвимости гегемона. Пусть и временной. Но не попытаться воспользоваться ею со стороны «Химок», которые, может, впервые получили шанс сыграть против армейцев с позиции силы, было бы неразумно. Ведь победа над ЦСКА, да еще на его площадке, могла дать команде Римаса Куртинайтиса, скажем так, запас энтузиазма, который очень пригодится по ходу длинного сезона.

На деле же именно ЦСКА принялся с первых же минут теснить соперника. Точнее, даже не весь ЦСКА, а небольшая, ростом всего в 183 см, его часть — Майк Джеймс. Лучшему снайперу Евролиги прошлого сезона пока не все матчи даются одинаково убедительно. Но вчера он был неудержим, набрав уже в первой четверти 18 очков (всего за матч Джеймс настрелял 28). Попытки «Химок» ответить спотыкались о неточность лидеров команды. Ни Алексею Шведу, ни Янису Тимме никак не удавалось наладить прицел. А еще гости не находили противодействия плотной игре ЦСКА под щитами. Плюс сказывалось отсутствие травмированного Стефана Йовича. Без чистого разыгрывающего с командой уровня ЦСКА играть очень сложно.

В результате отрыв ЦСКА уцепился за отметку в районе десяти очков, и заметно уменьшить отставание гостям никак не удавалось. Собственно, с десятиочковым перевесом ЦСКА и ушел на перерыв. А к концу третьей четверти, после дальнего попадания Рона Бейкера, ЦСКА вел уже «плюс 16». При таком отрыве действующий чемпион Евролиги упустить победу уже просто не имел права.

Армейцы победили со счетом 99:86 и сохранили стопроцентный «рекорд» в Евролиге. Впрочем, ставить точку в противостоянии ЦСКА и «Химок» преждевременно. В этом сезоне команды пересекутся как минимум еще трижды — один раз в Евролиге и дважды в Единой лиге ВТБ.

Александр Петров