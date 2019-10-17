Тройка ведущих застройщиков Петербурга увеличила продажи до 190 млрд рублей с начала года

За прошедшие девять месяцев текущего года совокупный объем продаж трех крупнейших застройщиков Петербурга — Setl Group, ГК «Эталон» и группы ЛСР — достиг более 190 млрд рублей, из них на петербургский рынок приходится около 130 млрд руб.

Наибольший прирост среди членов «большой тройки» — у Setl Group: по итогам трех кварталов 2019 года компания увеличила продажи почти на 50% по сравнению с прошлым годом, доведя их почти до 80 млрд руб. У группы «Эталон» рост продаж в Петербурге незначительный — плюс 2% к прошлому году (23,3 млрд руб.). В то же время у группы ЛСР зафиксирован спад объема продаж на 22%.

По мнению экспертов, высокие показатели Setl Group могут быть обусловлены выводом квартир на юрлица для их продажи с помощью переуступок: застройщик пока не входит в список системообразующих, поэтому не может рассчитывать на особые условия Минстроя.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Переуступка лидерства».