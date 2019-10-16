Переуступка лидерства

За прошедшие девять месяцев 2019 года совокупный объем продаж холдинга Setl Group, группы «Эталон» и группы ЛСР достиг более 190 млрд рублей, из них на Петербург приходится около 130 млрд рублей. Самый большой рост среди членов «большой тройки» — у Setl Group: за три прошедших квартала компания, по сравнению с прошлым годом, почти на 50% нарастила продажи, реализовав недвижимость на общую сумму почти 80 млрд рублей. Группа «Эталон» демонстрирует незначительный рост продаж в Петербурге: показатель — 23,3 млрд рублей, +2% к прошлому году. У группы ЛСР и вовсе наблюдается спад продаж на 22%. Эксперты считают, что столь высокие показатели Setl Group могут быть обусловлены выводом квартир на юрлица для их продажи с помощью переуступок: застройщик пока не входит в список системообразующих, поэтому не может рассчитывать на особые условия Минстроя.

За прошедшие девять месяцев текущего года объем продаж холдинга Setl Group, осуществляющего строительство в Петербурге и Ленобласти, а также в Калининграде и области, составил 79,3 млрд рублей, что на 47,8% выше, чем год назад. Компания не разделяет результаты продаж по регионам при публикации данных, однако в пресс-службе Setl Group “Ъ” пояснили, что более 99% реализованной недвижимости приходится на Петербург и Ленобласть. При этом объем продаваемой площади объектов нового строительства холдинга вырос на 47,8%, до 570 тыс. кв. м, прирост числа заключенных сделок — на 27,4%, а объем реализованного спроса в квадратных метрах вырос на 25,4% и достиг 647 тыс. кв. м.

Группа ЛСР, в свою очередь, за период с января по сентябрь 2019 года заключила новые контракты на сумму 57 млрд рублей (–9%), из них в Петербурге — на 27 млрд рублей (–22%). В Петербурге компания продала 264 тыс. кв. м жилья, этот показатель уменьшился на 29% по сравнению с прошлым годом. В ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе группы ЛСР пояснили, что некоторое снижение показателей по реализации недвижимости в компании считают малозначимым. «Это не имеет системного значения и не подталкивает к каким-то глобальным обобщениям, а всего лишь следствие графиков строительства объектов и вывода их в продажу, которые год от года, разумеется, различаются»,— заявили в группе ЛСР. Также, по словам представителей компании, ушел прошлогодний ажиотажный спрос и увеличились ипотечные ставки. «Более того, мы очень внимательно смотрим на маржинальность проектов и сосредоточены прежде всего на качестве реализуемого жилья, а не на его количестве»,— заявили в пресс-службе застройщика

Третья компания из «большой тройки» — группа «Эталон» — в целом по стране увеличила продажи на 26% за прошедшие девять месяцев, достигнув показателя в 55,8 млрд рублей. Новые продажи компании в Санкт-Петербурге при этом составили 226,3 тыс. кв. м жилья (+3%) или 23,3 млрд рублей (+2%). «В 2018 году группа “Эталон” вывела на рынок достаточно большой объем проектов. Невзирая на отсутствие запусков в продажу новых проектов в Санкт-Петербурге в течение трех кварталов 2019 года, компания продемонстрировала рост по итогам девяти месяцев»,— заявили в пресс-службе группы «Эталон».

По словам Елизаветы Конвей, директора департамента жилой недвижимости Colliers International, из перечисленных игроков две компании — группа ЛСР и группа «Эталон» — являются системообразующими, с внушительной долей рынка, для которых Минстрой разработал специальные льготные условия по продаже квартир. «Поэтому у них не было необходимости прибегать к каким-либо дополнительным мерам, в отличие от менее сильных застройщиков,— добавляет госпожа Конвей,— Setl Group, в свою очередь, также является лидером рынка, но пока без статуса системообразующего. Во избежание попадания в сложные условия, в которые неизбежно попадает любая строительная компания с переходом на эскроу, застройщик мог прибегнуть к распространенному способу — выводу квартир на юрлица, чтобы продавать их в будущем с помощью переуступок». Что касается результатов третьего квартала, то Елизавета Конвей считает, что снижение продаж здесь может быть связано исключительно с особенностью каждого из проектов. «Со стороны покупателей это вынужденная пауза, когда покупка может быть отложена до конца года из-за довольно большого рыночного предложения. Покупателю есть из чего выбрать, и он может избрать выжидательную позицию»,— резюмирует эксперт.

Мария Кузнецова