Ким Чен Ын взобрался на вершину соцсетей

Первый снег и Ким Чен Ын на коне: лидер Северной Кореи устроил фотосессию на вершине самой высокой горы КНДР — Пэктусан. Подборку снимков опубликовало информационное агентство страны ЦТАК, отметив, что это «великое событие большой важности в истории корейской революции». Почему фотографии Ким Чен Ына взорвали соцсети? И как это отразится на имидже северокорейского лидера? Об этом — Юлия Грицай.

Зима близко, а вот едет король Севера: фотосессия Ким Чен Ына напомнила пользователям соцсетей «Игру престолов». А еще «Нарнию» — некоторые шутили, что разглядели за всадником фонарный столб. Белый конь, светлое пальто, первый снег: на снимках северокорейский лидер и правда выглядит впечатляюще. И показывает свою силу, отмечает президент агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» Екатерина Егорова: «Лидер на лошади, лидер на белом коне — это особые символические месседжи, которые были посланы национальному сознанию. Западные политические коллеги Ким Чен Ына серьезно-то к этому не относятся: они понимают, что он человек опасный, но немножко неадекватный. Поэтому будет он сидеть на белой лошади, на зеленой, на зеленой лошади в клеточку — в общем, это на них особо не произведет какого-то впечатления дополнительного».

Фотосессия на коне — излюбленный сценарий для снимков мировых лидеров. Верхом на лошади фотографировались и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Но больше всего кадры на коне удались Владимиру Путину: его отпускные фотографии с обнаженным торсом быстро разлетелись по интернету. Именно с российским президентом сравнила Ким Чен Ына The New York Times. Северокорейский лидер забрался на самую высокую гору Северной Кореи — Пэктусан. В КНДР она считается священной, рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов: «С Пэктусан как бы начинается хребет всех гор, которые идут по корейскому полуострову и являются его мистическим каркасом. К этому добавляется и северокорейская мифология. Согласно легендам, именно там в очень труднодоступных местах находился тайный лагерь, где партизанил Ким Ир Сен с сотоварищами.

И поэтому гора Пэктусан воспринимается еще и как источник легитимности правящей династии — именно там находился штаб, где они боролись за свободу и откуда потом распространили свое влияние».

За время своего правления Ким Чен Ын поднимался на Пэктусан трижды. И каждый раз перед тем, как сделать громкое политическое заявление. Так, после его предыдущей прогулки началось примирение Северной и Южной Кореи. А в 2013-м его дядю Чана Сона Тхэка казнили из-за обвинений в предательстве. Сейчас Ким Чен Ын тоже готовит выступление, считает главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института международной экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин: «Ким Чен Ын либозаявит о возобновлении испытания ракет дальнего действия, межконтинентальных ракет, может быть, он даже попытается запустить еще раз спутник, либо откажется от того, что он решил больше не испытывать ядерное оружие, что он какую-то часть демонтировал, и снова приступит к этим испытаниям».

Тем временем в интернете уже появилось множество мемов на основе снимков с горы. С помощью Photoshop пользователи соцсетей посадили лидера КНДР вместо коня на ракету, сделали из него четвертого богатыря на картине Виктора Васнецова и представили, как Ким Чен Ым едет по лесу рядом с Владимиром Путиным: один — на коне, другой — на медведе. С каждой такой картинкой узнаваемость северокорейского лидера на Западе повышается, говорит генеральный директор коммуникационного агентства «Пикчер» Артем Крашенинников: «Скорее всего, он в этом мемном дискурсе станет таким же персонажем, как Владимир Владимирович Путин. Президент России раз в год стабильно участвует в подобных фотосессиях, последняя у него была где-то неделю назад. Ким Чен Ын займет с ним одно место рядом».

Два года назад в интернете пытались пошутить над главой соседнего с КНДР Китая. Пользователи соцсетей посчитали, что Си Цзиньпин похож на Винни-Пуха, и стали менять фото китайского лидера на изображение желтого медвежонка. После этого любые упоминания Винни-Пуха в Китае запретили.

В начале октября представители Северной Кореи провели переговоры в Швеции, где обсудили денуклеаризацию. Тогда Пхеньян заявил, что встреча провалилась.