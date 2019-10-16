Сердцу не прикажешь

Лидер КНДР Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, чем привлек еще больше поклонниц разных возрастов. «Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории», — прокомментировало кадры восхождения северокорейское информагентство ЦТАК. «Блистательный товарищ» постоянно окружен представительницами прекрасного пола. Какие эмоции Ким Чен Ын вызывает у женщин — в фотогалерее “Ъ”.