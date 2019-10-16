16 октября, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

18
Август 2012. Ким Чен Ын во время посещения воинской части

Фото: KCNA / Reuters

Сердцу не прикажешь

от

Лидер КНДР Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, чем привлек еще больше поклонниц разных возрастов. «Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории», — прокомментировало кадры восхождения северокорейское информагентство ЦТАК. «Блистательный товарищ» постоянно окружен представительницами прекрасного пола. Какие эмоции Ким Чен Ын вызывает у женщин — в фотогалерее “Ъ”.


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя