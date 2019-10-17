Определены муниципалитеты, которые получат субсидии на развитие туризма

Девять муниципалитетов Прикамья получат 20 млн руб. на развитие туризма. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, деньги предназначены для организации инфраструктуры.

В 2020 году, в частности, в Осе продолжится благоустройство набережной на площадке фестиваля экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга». В Губахе установят площадку «Сердце Пармы» и арт-объект «Княжеская барка». В Березниках благоустроят территория у музея «Палаты Строгановых». В Чусовском муниципальном районе запустят маршрут «Чусовские затеси», отремонтируют набережную речки Архиповки. В Горнозаводском городском округе будет обустроена смотровая площадка на месте находки первого алмаза. В Ныробе и селе Редикор, селе Кын Лысьвенского городского округа, Горнозаводске, Кудымкаре и Соликамске установят информационные щиты и указатели.

По данным Российского союза туриндустрии, Пермский край вошел в топ-10 наиболее популярных внутренних туристических направлений России. За 2018 год регион посетило 92,6 тыс. человек.