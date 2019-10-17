У семьи экс-депутата Госдумы Валерия Язева хотят забрать квартиру по делу о банкротстве

Финансовый управляющий признанной судом банкротом Светланы Язевой, дочери экс-депутата Госдумы Валерия Язева, Юлия Устимова добивается возвращения в конкурсную массу должницы квартиры площадью 118 кв. метров на ул. Юмашева, д. 15. По данным материалов дела, в августе 2017 года Светлана Язева подарила эту квартиру Валерии Язевой. Заседание по делу назначено на 30 октября.

Напомним, 30 июля суд признал Светлану Язеву банкротом и ввел процедуру реализации имущества. С заявлением о ее банкротстве в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 169,4 млн руб. весной в суд обратился Сбербанк. Также банкротами признаны сам Валерий Язев и его супруга Валентина Морозова. Ведутся процедуры банкротства в отношении аффилированных с господином Язевым предприятий: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг», ООО «Ява Строй».

По словам адвоката, партнера Международного центра защиты прав Globallaw Евгения Мацака, по закону финансовый управляющий вправе оспаривать подозрительные сделки должника, заключенные в пределах трех лет до принятия судом к производству заявления о банкротстве. «В рамках процедуры банкротства оспорить сделку можно как по общим основаниям гражданского законодательства (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса РФ), так и по специальным нормам закона о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 закона о банкротстве). Если суд установит, что договор дарения был заключен между заинтересованными лицами и причинил вред имущественным правам кредиторов, то сделка будет признана недействительной», - отмечает адвокат. По словам Евгения Мацака, с учетом изменений в законодательстве о банкротстве суды в последнее время достаточно часто признают недействительными сделки банкротов, направленными на сокрытие от кредиторов ценных активов.

Алексей Охлопков