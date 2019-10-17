РБК сообщил о скорой отставке губернатора Еврейской автономной области

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь покинет должность в связи с осенней ротацией глав российских регионов, решение уже принято, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, у политика стабильно низкие рейтинги. Другой источник отметил, что Еврейская автономная область — депрессивный регион, и низкие рейтинги у руководителей не являются сюрпризом. Однако, если господина Левинталя оставят на его посту, Кремль тем самым покажет, что «пусть там все умирает и дальше». Губернатор при этом сам не стремился руководить регионом еще один срок, говорят источники.

Напомним, о возможной отставке Александра Левинталя раньше говорили и собеседники “Ъ”. По словам одного из источников, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн.

О том, какие еще губернаторы могут уйти со своих постов, читайте в материале “Ъ” «На губернаторов примеряют отставки».