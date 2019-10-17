ЦБ хочет блокировать счета собственников финансовых организаций до взыскания убытков судом

Банк России планирует создать правовой механизм, который позволит блокировать счета и операции с имуществом лиц, которые владеют финансовыми организациями, до того момента, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ. Так регулятор намерен бороться с выводом активов.

По словам собеседника издания, Банк России предложил два варианта блокировки: в судебном или в административном порядке. Регулятор считает, что блокировать необходимо счета реальных собственников, а не номинальных. Определять таких собственников ЦБ будет сам, его решение можно будет оспорить в административном или судебном порядке.

Действующий механизм не устраивает регулятора, поскольку он нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности владельцев постфактум — когда у организации уже отозвали лицензию, либо она проходит через процедуру оздоровления. За это время собственники могут вывести активы, считают в ЦБ.

По мнению юристов, которых опросило издание, эта мера является излишней. Например, неясно, при каких условиях может быть подан иск о взыскании убытков с организации, которая еще продолжает работать. Как отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, опытные банкиры умеют скрывать незаконные операции, и ЦБ долго на них не реагирует. Кроме того, расширение полномочий регулятора может создать коррупционные риски.