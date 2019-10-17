Совбез ООН выразил обеспокоенность военной операцией Турции в Сирии

Члены Совета безопасности ООН серьезно обеспокоены тем, что в результате турецкой военной операции на северо-востоке Сирии может ухудшиться обстановка в стране, заявил председатель Совбеза в октябре ООН Джерри Мэтьюс Матджила. Такое заявление он сделал по итогам закрытых консультаций.

«Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность в связи с риском рассредоточения лиц, причастных к группировкам, признанным ООН в качестве террористических, в том числе ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России.—“Ъ”) а также серьезную озабоченность в связи с риском ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии»,— сказал журналистам господин Матджила (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

Военная операция стала причиной серьезного кризиса в отношениях Турции с США и их союзниками по НАТО. В качестве меры противодействия Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также США повысили экспортные пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».