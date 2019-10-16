Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью». Ранее власти республики уже назвали ее эту информацию «фейком».

Напомним, 14 октября «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что республике уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности. По данным издания, в августе, в частности, задержали бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому господин Кадыров испытывал личную неприязнь.

«Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Люди и после полуночи гуляют на улицах, в парках и скверах»,— сказал господин Кадыров на совещании в Грозном (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «определенные силы и обслуживающие их СМИ» ведут информационную кампанию против Чечни, чтобы создать отрицательный имидж республики и ее руководителей.