Власти Чечни назвали фейком информацию о зачистке нелояльных Кадырову чиновников

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал фейком информацию «Новой газеты» о зачистке правящей элиты в республике. «Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас»,— заявил информагентству Ura.ru господин Умаров. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов от комментариев отказался.

«Новая газета» утверждает, что в Чечне задерживают чиновников, нелояльных Рамзану Кадырову. По информации издания, в числе задержанных — глава МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев и бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. Также появлялась информация о задержании первого замминистра МВД Апти Алаудинова, но он в ответ на это снял видео с опровержением.