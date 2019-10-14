«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета». По данным издания, бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому господин Кадыров испытывал личную неприязнь, задержали в августе. Прослушка его телефонных разговоров стала поводом для задержания тех, кто нелестно отзывался о главе Чечни.

По информации газеты, среди задержанных глава МЧС ЧР Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев и бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. Свояк господина Кадырова, начальник ГИБДД МВД по ЧР Шамхан Денилханов, тоже был задержан, но был отпущен по просьбе жены главы Чечни. Также появлялась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, однако он в ответ на это снял видео с опровержением.

«Новая газета» подчеркнула, что это не полный список задержанных, задерживают не только проявивших неуважение к семье Рамзана Кадырова, но и их родственников.