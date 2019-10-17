Участнице митинга вернули наказание

Верховный суд Татарстана изменил свое решение об отмене штрафа жительнице Казани Марине Шоетовой, которая в сентябре 2018 года присутствовала на митинге против пенсионной реформы. На пересмотре настаивала прокуратура Татарстана, считая, что дело активистки было прекращено с нарушением процессуальных норм, а сама акция не была согласована с местными властями. В итоге суд республики вчера повторно рассмотрел жалобу госпожи Шоетовой, не став ее удовлетворять. Решение о наказании, принятое год назад районным судом, вступило в силу. Защита активистки намерена обжаловать это решение.



Верховный суд Татарстана повторно изучил дело Марины Шоетовой, которая оспаривала назначенный ей Вахитовским райсудом Казани штраф в 10 тыс. руб. за участие в митинге против пенсионной реформы. В декабре 2018 года республиканский суд оправдал госпожу Шоетову, отменив решение райсуда. Однако вчера Верховный суд принял решение оставить апелляционную жалобу без рассмотрения. Таким образом, решение райсуда о наказании активистки считается вступившим в силу, сообщил “Ъ” юрист казанского штаба Алексея Навального Данил Нургалеев.

Напомним, казанская акция проходила 9 сентября прошлого года в рамках всероссийского протеста против пенсионной реформы, организованного сторонниками господина Навального. Чиновники предлагали провести митинг на окраине города — в поселке Юдино, но местный штаб оппозиционера не принял это предложение, посчитав, что вправе проводить акцию в парке Тинчурина, который является «гайд-парком». После митинга около 200 человек прошлись по тротуарам до Казанского кремля. Полиция задержала не менее двух десятков человек.

Претензии к госпоже Шоетовой возникли у полиции спустя два месяца после проведения митинга. 16 ноября ее задержали и поместили на ночь в камеру для административно задержанных. На следующий день Вахитовский райсуд Казани оштрафовал ее на 10 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Однако активистка (на тот момент была студенткой Казанского федерального университета) обжаловала это решение в Верховном суде Татарстана. Судья Рамиль Маликов указал, что в материалах дела «отсутствуют какие-либо доказательства» того, что госпожа Шоетова, «являясь участником публичного мероприятия, совершила противоправные действия». Решение райсуда в отношении активистки было отменено «в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения», производство по делу прекращено.

Однако в сентябре этого года в Верховный суд Татарстана был подан протест прокурора республики Илдуса Нафикова. Он заявил, что решение республиканского суда подлежит отмене. Господин Нафиков напомнил, что активистка «приняла участие в митинге, несогласованном с исполнительным комитетом». Также господин Нафиков указал, что в материалах дела отсутствует документ, который подтверждал бы полномочия представителя Марины Шоетовой обращаться от ее имени в Верховный суд республики. 5 сентября заместитель председателя суда Роман Гафаров прокурорский протест удовлетворил. Заново дело в Верховном суде республики рассматривал вчера судья Ленар Галимов. Он согласился с доводами надзорного органа, что у защитника активистки Сергея Муханова не было полномочий представлять ее в суде.

Данил Нургалеев сообщил “Ъ”, что подал новую жалобу на постановление райсуда о штрафе. В местном штабе Алексея Навального считают, что само по себе участие в несогласованной акции «не является признаком деструктивного поведения либо противоправного действия». Господин Нургалеев ссылается на позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу координатора казанского штаба Эльвиры Дмитриевой. Она была наказана за проведение в 2017 году антикоррупционного митинга, который чиновники отказались согласовывать. Страсбургский суд обязал российские власти выплатить ей €15,3 тыс. в качестве компенсации.

Также защита Марины Шоетовой планирует обжаловать решение Верховного суда республики об удовлетворении протеста прокурора. По словам господина Нургалеева, он в установленный судом срок направил возражения на протест, но решение было принято до этого срока.

Отметим, что ранее активистка подала иск о моральной компенсации за ее преследование. Она просила, чтобы власти ей заплатили 1 млн руб. Но из-за пересмотра решения Верховного суда дело было отложено. Правозащитники связывали протест надзорного органа с желанием властей «избежать прецедента, когда оправданная участница протестного митинга требует с властей денег».

Напомним, что в прошлом году Вахитовский райсуд за проведение и участие в акции наказал около двух десятков человек, назначив им штрафы и административные аресты. Но дела по этому митингу продолжают поступать в суд. В марте на 20 тыс. руб. был оштрафован еще один участник акции Руслан Гибадуллин. Верховный суд Татарстана отменил это решение и направил на новое рассмотрение. Только в октябре этого года дело было прекращено.

Кирилл Антонов