Эрдоган встретится с Путиным 22 октября в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным 22 октября в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы двух стран обсудят ситуацию в Сирии.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции пригласил его посетить Россию с рабочим визитом в ближайшие дни. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение, сообщили в Кремле.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

Военная операция стала причиной серьезного кризиса в отношениях Турции с США и их союзниками по НАТО. В качестве меры противодействия Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также США повысили экспортные пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».