Кубок Кремля

Турнир ATP категории 250. Призовой фонд — $1 млн
Первый круг. Ален Авидзба (Россия)—Алибек Качмазов (Россия) 6:1, 4:6, 6:1. Второй круг. Адриан Маннарино (Франция, 7)—Михаил Кукушкин (Казахстан) 7:6 (7:4), 6:2. Душан Лайович (Сербия, 4)—Лукаш Росол (Чехия) 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Егор Герасимов (Белоруссия)—Томас Фаббиано (Италия) 6:3, 6:4. Карен Хачанов (Россия, 2)—Филипп Кольшрайбер (Германия) 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).
Турнир WTA категории Premier. Призовой фонд — $1 млн
Второй круг. Екатерина Александрова (Россия, 8)—Анна Калинская (Россия) 6:1, 6:1. Кирстен Флипкенс (Бельгия)—Даяна Ястремская (Украина, 5) 6:3, 3:6, 6:3. Белинда Бенчич (Швейцария, 3)—Полона Херцог (Словения) 1:6, 6:3, 6:4.
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