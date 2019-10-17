ТАИФ исключает долги

Группа «ТАИФ» пытается обезопасить свои 4 млрд руб., которые входящий в нее «Казаньоргсинтез» предоставлял Татфондбанку в виде субсидированного депозита на повышение капитализации. Группа успела их вернуть незадолго до краха банка, получив у него равноценный кредит для «Нижнекамскнефтехима». Обе компании через суд добиваются признания серии этих сделок недействительными. Это позволит лишить Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возможности взыскать сумму в конкурсную массу Татфондбанка.



Как стало известно “Ъ”, на рассмотрении в Арбитражном суде Татарстана находятся четыре заявления от ПАО «Казаньоргсинтез» (КОС) и ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), требующих признать недействительными сделки, связанные с субординированным депозитом КОСа в Татфондбанке и последовавшим равноценным кредитом, выданным Татфондбанком «Нижнекамскнефтехиму». Компании настаивают на признании их обязанностей по этим сделкам отсутствующими.

Напомним, 18 июля 2016 года КОС разместил в Татфондбанке субординированный депозит на 4 млрд руб. В этот же день банк выдал два кредита на 1,8 млрд и 2,2 млрд руб. «Нижнекамскнефтехиму». Номинально капитал и кредитный портфель Татфондбанка увеличился, а Центробанк под залог кредита НКНХ выдал ТФБ кредит на 3,1 млрд руб. При этом долги и права требования по кредитам оказались у связанных с бывшим председателем правления Татафондбанка Робертом Мусиным компаний «Новая нефтехимия» и «Сувар девелопмент», с которыми КОС и НКНХ заключили соглашения. Условия сделок предусматривали, что переход прав и обязательств к последним произойдет, если норматив достаточности базового капитала (Н1.1) Татфондбанка станет ниже 4,5%. 9 декабря господин Мусин уведомил НКНХ, что норматив достаточности меньше 4,5%, и сделка была проведена.

Данные сделки составляют один из эпизодов уголовного дела Роберта Мусина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и находится под домашним арестом. «Банк в нормальном гражданском обороте не перевел бы долг с ликвидного заемщика на неликвидного. Бывшим руководством банка причинен ущерб на сумму не менее 4 млрд руб.»,— заявил на суде по уголовному делу представитель конкурсного управляющего Татфондбанка «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Соколов.

Представители ЦБ РФ считают, что в действительности норматив достаточности капитала Татфондбанка не падал ниже 4,5%, потому обратились в Арбитражный суд Татарстана, требуя восстановить задолженность НКНХ. Заявление регулятора было удовлетворено, однако затем последовала череда апелляций, в результате которых НКНХ добился отмены долга перед Татфондбанком. Сейчас ЦБ обжалует это решение в Верховном суде.

В Арбитражном суде Татарстана на рассмотрении заявления КОС о признании сделок недействительными представитель компании Николай Жихарев утверждал, что все оспариваемые сделки прикрывали договоры кредита и субординированного депозита между банком и «Новой нефтехимией». Представитель АСВ Владимир Пупков в свою очередь заявлял, что оспариваемые сделки прикрывают другую сделку, а именно досрочный возврат субординированных депозитов КОС. «Полагаем, что „Казаньоргсинтез“ предъявил эти иски (в том числе), чтобы избежать последствий в виде взыскания с „Казаньоргсинтеза“ того, что он получил досрочно по субординированным депозитам и преимущественно перед другими кредиторами Татфондбанка»,— сказал господин Пупков.

Он добавил, что КОС получил более 80 млн руб. процентов по депозитам, но не вернул их банку. «Не является ли удержание 80 млн руб. ярким свидетельством того, что „Казаньоргсинтез“ показывает всем участникам оборота, что сделки соответствуют закону? Тогда верните 80 млн руб.!» — сказал представитель АСВ.

Господин Жихарев в ответ на это заметил, что вопрос с 80 млн руб. рассматривается в рамках другого дела и рекомендовал не торопиться с выводами до вынесения судом решения. Он также заявил, что КОС оспаривает сделки, которые «совершены до того момента, как истец знал обо всех обстоятельствах, которые являются основанием для оспаривания этих сделок».

Ответчиком в данном деле выступает НКНХ. Представляющий интересы НКНХ Эмиль Гатауллин в ходе процесса заявил, что в притворной сделке был заинтересован Татфондбанк, «увеличивавший свое представление перед Центробанком, что он не должен лишиться лицензии и не нужно вводить временную администрацию». «В этой схеме „Казаньоргсинтез“ и „Нижнекамскнефтехим“ использовали втемную. Нам не говорили о всей совокупности имевшихся сделок и целей. Мы не знали об этом, мы выступили техническими посредниками, чья воля никакого значения не имеет»,— отметил господин Гатауллин.

В итоге заседание было отложено в связи с тем, что в рамках банкротного дела «Новой нефтехимии» рассматривается аналогичный спор, но решение по нему не принято.

Основным последствием признания сделок ничтожными в данном случае будет применение условий о реституции, то есть восстановление сторон в первоначальном положении до момента совершения оспариваемых сделок, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «С учетом банкротства Татфондбанка это может быть выгодно „Казаньоргсинтезу“»,— подчеркнул господин Горбунов.

Другим последствием признания сделок ничтожными может стать использование решения в качестве преюдициального, то есть не требующего проверки, доказательства по уголовному делу и позволит предъявлять лично господину Мусину требования о возмещении убытков по итогам производства в рамках уголовного дела, то есть после вынесения в его отношении приговора суда, добавляет господин Горбунов.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко считает, что целью подачи этих исков является вовсе не выигрыш спора (суды редко признают сделки притворными), а установление и закрепление судом обстоятельств их заключения, что вполне может понадобиться в уголовном деле. «Поскольку притворность сделок доказывается сложно и редко, думаю, в исках, скорее всего, будет отказано»,— отмечает господин Шевченко.

Александр Шакиров