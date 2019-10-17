Вузы пропустили строчку

Опубликован ежегодный рейтинг университетов британского агентства Quacquarelli Symonds (QS) «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой — 2020». Это одно из наиболее полно анализирующих российское высшее образование международных ранжирований — в него входят 105 вузов из РФ, большинство из которых представляют регионы. Попавшие в рейтинг вузы из Черноземья заметно ухудшили свои позиции в перечне по сравнению с прошлым годом. У ректоров есть претензии к методике исследования.



В рейтинг-2020 включены семь вузов из регионов Черноземья. Появился один новичок — частный Воронежский институт высоких технологий. Он находится в группе 301-350, в хвосте представительства российских вузов в рейтинге.

Другие шесть черноземных вузов, которые присутствуют в рейтинге уже не первый год, снизили показатели по сравнению с прошлогодним ранжированием.

Первым среди вузов Черноземья в российской группе рейтинга-2020 расположился крупнейший в макрорегионе Воронежский госуниверситет. Он занимает 145-е место среди вузов Восточной Европы и Средней Азии и 30-е — среди 105 российских вузов. Годом ранее ВГУ находился на 130-й строчке, деля ее с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. ВГУ представлен в ранжировании QS начиная с рейтинга-2016, тогда он был на 94-й строчке.

Судя по данным QS, самый низкий из десяти оцениваемых рейтингом факторов в ВГУ — мнение работодателей о выпускниках университета, зато в вузе крайне высок уровень преподавателей с учеными степенями и званиями. В рейтинге, как добавили в пресс-службе вуза, также были отмечены эффективность его интернет-ресурсов, инновационная деятельность и академическая мобильность.

Самый финансово обеспеченный в Черноземье Белгородский национальный исследовательский госуниверситет занял в рейтинге-2020 167-ю строчку. Годом ранее он был в группе 151–160, а на момент первого появления в ранжировании, в 2016 году, занимал 150-е место. Для БелГУ также актуальны проблема с отзывами работодателей и большое количество сотрудников с учеными степенями. Наиболее высок у вуза критерий по количеству иностранных студентов.

«Университет нарастил показатели по пяти индикаторам из десяти, в том числе по самым важным — "академическая репутация", "цитируемость на одного сотрудника", "количество статей на сотрудника", "международное сотрудничество ученых". По показателю "количество иностранных студентов" БелГУ занимает 28-е место среди всех ранжируемых вузов страны», — сказали в его пресс-службе.

Появившиеся в рейтинге в третий раз Курский Юго-Западный госуниверситет и второй раз Тамбовский технический госуниверситет в этом году расположились в группе 251-300 (оба были в более высокой группе 201-250 в прошлом рейтинге).

В замыкающей группе 301–350 — Воронежский госуниверситет инженерных технологий (ВГУИТ, включен в рейтинг во второй раз) и Белгородский технологический госуниверситет (в третий). В рейтинге-2019 они находились в группе 251-300. Вузы Липецкой и Орловской областей в рейтинг не попали.

Всего составители оценивали 568 вузов (в итоговый список вошли 350) в Евразии на предмет присутствия в интернете, доли сотрудников с ученой степенью и международного сотрудничества, по уровню академической репутации и репутации среди работодателей, исследовательской активности, цитируемости ученых. В рейтинге лидирует, как и год назад, МГУ, на втором месте Санкт-Петербургский государственный университет, на третьем — Новосибирский госуниверситет.

«Для нас в любом случае победа — сохранить присутствие в рейтинге, в который мы только вошли, и более-менее — позицию в нем. Сам подход к рейтингованию вузов сложный, требуются публикации в международных журналах. Есть и другие, как объективные, так и субъективные факторы, но для международного реноме в целом эта оценка важна, — сказал “Ъ-Черноземье” врио ректора ВГУИТ Василий Попов. — Мы внутри университета начали готовиться к тому, чтобы более активно публиковаться, увеличивать цитируемость, поэтому ставим стратегическую задачу в ближайшие годы нарастить присутствие в международных рейтингах». При этом ректор отметил, что «для работы с индустриальными партнерами внутри страны важнее отечественные рейтинги, а еще значимее — уже имеющиеся практические результаты».

Ректор не включенного в рейтинг Тамбовского госуниверситета Владимир Стромов не согласен с его методикой. «Есть необъективные критерии. В международных рейтингах классическим гуманитарным вузам крайне сложно конкурировать с техническими, поскольку нашим ученым гораздо сложнее опубликоваться в журналах, которые индексируются в системах Scopus и Web of Science. Не говоря о меньшем количестве таких изданий, есть и политические факторы, из-за которых за рубежом не готовы публиковать, в частности, исследования о российской истории, — сказал “Ъ-Черноземье” ректор ТГУ. — Вызывают сомнения и такие критерии, как расчет публикационной активности и доходов от научной деятельности на одного научно-педагогического сотрудника. Они выгодны маленьким вузам, где может быть 1 млн руб. дохода на 100 человек, против 3 млн руб. на 500 человек в более крупном учреждении. И, на мой взгляд, эти критерии нужно считать по числу именно научных работников, не примешивая к статистике тех, кто занимается только преподаванием». Господин Стромов заключил, что в своей работе предпочитает оценивать вузы по отзывам работодателей, выпускников, а также по объемам финансирования их деятельности грантами и федеральными субсидиями.

Сергей Калашников