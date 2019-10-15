Евразийским университетам пересчитали места

Опубликован ежегодный рейтинг университетов британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS) «Страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой». В этом году в десятку лучших евразийских университетов вошло четыре российских вуза. Лидером в регионе остается Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). Составители рейтинга оценивали 568 вузов на предмет присутствия в интернете, доли сотрудников с ученой степенью и международного сотрудничества.

МГУ, как и в рейтинге прошлого года, лидирует в России и всем регионе. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) поднялся на второе место, сместив Новосибирский государственный университет (НГУ), который опустился на третье место. Томский государственный университет (ТГУ) вошел в десятку лучших, поднявшись с 13-й на 8-ю позицию. Наиболее активный рост показали Российский университет дружбы народов (РУДН), Сибирский федеральный университет и Университет ИТМО, которые поднялись на 13, 10 и 10 позиций соответственно. Московский физико-технический институт (МФТИ) поднялся на пять позиций и оказался на 11-м месте.

При этом НГУ лидирует среди российских вузов по количеству научных публикаций на одного сотрудника, в то время как Российская экономическая школа (РЭШ) первая в стране по количеству цитирований на одну научную публикацию. По интенсивности международного научного сотрудничества лидеры среди российских вузов — МГУ и СПбГУ (1-е и 2-е места соответственно). По количеству иностранных студентов Томский государственный университет показал лучший результат среди всех российских вузов и восьмой — среди всех стран Восточной Европы и Центральной Азии с переходной экономикой, а Томский политехнический университет по этому показателю находится на 2-м месте в России и на 10-м — во всем исследованном регионе. Высшая школа экономики (ВШЭ) по показателю присутствия в интернете приближается к СПбГУ: ВШЭ на третьем месте в России и на девятом в регионе в целом, а СПбГУ — второй в России и восьмой в регионе.

Евразийский рейтинг 2019 года стал самым объемным за всю историю: в этом году в QS оценили 568 университетов в регионе, предварительно ранжировали 374 и официально опубликовали результаты по 350 лучшим вузам. Среди параметров, которые оценивает QS,— присутствие в интернете, доля сотрудников с ученой степенью, уровень международного сотрудничества и ряд других показателей.

Региональный директор рейтинга по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева пояснила “Ъ”, что ТГУ, ВШЭ, Казанский федеральный университет (КФУ), Уральский федеральный университет (УрФУ), МФТИ и РУДН улучшили свои репутационные показатели по параметрам «Работодатель» и «Академическая репутация»: «Эти два параметра имеют большое значение, поскольку оказывают влияние на все рейтинги QS, от общемировых до предметных». Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что эксперты QS «высоко оценили международную исследовательскую сеть университета», который по этому показателю стал 25-м в рейтинге. «Центральная Азия и страны Восточной Европы — один из приоритетных регионов для роста узнаваемости наших школ в области гуманитарных, инженерных и естественных наук»,— заявил господин Кокшаров. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил “Ъ”, что доволен результатами рейтинга: «Есть амбициозные цели в части развития экспорта образовательных услуг. Их можно достичь, соединив современные образовательные технологии, лучшие традиции советской школы и международный опыт». Господин Котюков также отметил, что в министерстве экспорт образования рассматривают как «полноценную сферу экономической деятельности».

Ксения Миронова