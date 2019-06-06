Вузы поставили на места

Перед началом приемной кампании практически одновременно были опубликованы два наиболее авторитетных рейтинга отечественных высших учебных заведений за 2018 год: 100 лучших вузов России агентства RAEX и Национальный рейтинг университетов «Интерфакса». Эксперты разошлись в выборе лучшего в Черноземье вуза: в первом рейтинге лидирует Воронежский госуниверситет, а во втором — Белгородский. Те университеты, которые и прежде были в числе ведущих, смогли улучшить показатели. Остальные опускаются в рейтингах все ниже.



Рейтинг «Топ-100 вузов России» рейтингового агентства RAEX (ранее рейтинг выпускала его материнская структура — агентство «Эксперт РА») был опубликован вчера, Национальный рейтинг университетов «Интерфакса» — 4 июня. В первый рейтинг за 2019-й вошли, как и несколькими годами ранее, семь вузов из Черноземья. Почти всем им удалось улучшить показатели. Крупнейший в Черноземье ВГУ занял 42-е место и традиционно стал первым представителем макрорегиона в ранжировании (годом ранее занимал 43-ю строчку). На 47-м месте оказался Белгородский национальный исследовательский госуниверситет (БелГУ, 51-я позиция в прошлом рейтинге). 52-ю строчку занимает опорный Белгородский технологический госуниверситет имени Шухова (БГТУ, 55-е место в 2017-м).

На 59-м месте в рейтинге RAEX расположился Воронежский государственный медуниверситет имени Бурденко (ВГМУ, 61-е место годом ранее). На 69-м месте — Курский медицинский госуниверситет (КГМУ, 71-е место в 2017-м). 86-ю позицию занял курский Юго-Западный госуниверситет (ЮЗГУ, 95-я позиция год назад). 91-е место против 100-го в 2017 году — у опорного Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, ранее к нему был присоединен местный архитектурно-строительный университет). Вузы из Липецкой, Тамбовской и Орловской областей (в том числе опорный Орловский госуниверситет) в первую сотню, по оценке RAEX, не входят. Агентство позиционирует свой рейтинг как «интегральную оценку качества подготовки выпускников», которую определяют параметры образовательной и научно-исследовательской деятельности, мнение работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников.

В Национальном рейтинге университетов за 2018 год представлены практически все вузы макрорегиона. Первая сотня схожа с подборкой от RAEX, разве что в ранжирование «Интерфакса» вообще не включен ВГМУ. Многие представители первой сотни смогли улучшить показатели, но остальные университеты, напротив, опустились ниже.

По оценке составителей Национального рейтинга университетов, лучшим из вузов Черноземья стал БелГУ. Он занял 21-ю строчку, а годом ранее был на 20-м месте. ВГУ поднялся до 24-й позиции с 26-й. 68-е место у КГМУ (делил 75–77-ю строчки в 2017-м с БГТУ). На 75-й строчке — БГТУ. На 85-й— ЮЗГУ (ранее 82–83-я). ВГТУ занял 87-е место (89-е годом ранее). На 88-й строчке — Тамбовский технический госуниверситет (подрос с 95-го места).

Вузы в Национальном рейтинге университетов оцениваются по шести параметрам в 1000-балльной шкале: образование, исследования, социализация, интернационализация, инновации, бренд университета. В этом году авторы рейтинга изменили методологию в части замеров инновационной и образовательной деятельности вузов, а также их социальной среды.

Лучшие вузы России сконцентрированы в нескольких регионах, это проблема для выпускников из отдаленных субъектов, которые хотели бы получить качественное образование.

К тому же для поступления в лучшие вузы Москвы необходимо вступить в конкуренцию с выпускниками столичных школ, занимающих около двух третей мест в лучших вузах Москвы… Самой слабой стороной российских вузов студенты называют плохую связь университетов с работодателями. Это тревожный сигнал для отечественной высшей школы в целом: ориентиры, которые ставит перед ней государство (продвижение исследований на мировой арене), не так важны для студентов, как перспективы трудоустройства после окончания вуза»,— отмечают аналитики RAEX в своем исследовании.

Председатель ассоциации ректоров Черноземья, глава ВГУ Дмитрий Ендовицкий считает, что увеличивающийся разрыв между ведущими вузами и остальными образовательными учреждениями связан в первую очередь с разными финансовыми возможностями.

«Государственная политика декларирует, что все вузы должны быть конкурентоспособными, сильными, заниматься инновационным развитием и в итоге давать качественное образование. Но почти все финансовые потоки направлены в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, частично в Казань. Создается впечатление, что вузы разделяют на касты. Я полагаю, что чем больше государство будет вкладывать деньги в столичные вузы, тем меньше успехов будет у российской системы образования в целом на мировой арене»,— сказал ректор ВГУ.

Дмитрий Ендовицкий добавил, что «сейчас в научном сообществе идет активная дискуссия о том, как закрепить статус "ведущий вуз"»: «Чтобы было понятно, кто ведущий, а кто "заведущий", лоббируемый, можно взять точку отсечения в международных рейтингах QS и Times (последний вошедший в них вуз из России). Применить этот критерий стоит в том числе к оценке эффективности федеральных, национально-исследовательских и опорных вузов».

Сам господин Ендовицкий склонен больше доверять оценкам вузов именно в международных рейтингах. «19 июня выйдет рейтинг QS, который готовит британское агентство Quacquarelli Symonds. Его сложно купить. В прошлом году в нем присутствовали всего 25 российских вузов, предполагаю, что и в обновленном рейтинге ни одного не прибавится,— пояснил ректор.— Например, ВГУ и по QS, и по Times Higher Education находится на 25–26-м месте в России. Поэтому можно сделать вывод, что оценка "Интерфакса" ближе к мировым системам, чем у "Эксперта"».

Сергей Калашников