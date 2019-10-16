Александр Калинич: «В ситуации с винодельней "Юбилейная" "Кубань Кредит" действует в правовом поле»

14 октября Краснодарский краевой суд отправил под домашний арест президента и совладельца ООО «Винодельня "Юбилейная"» Асланбия Нагоя. По версии следствия, бизнесмен инициировал преднамеренное банкротство своих предприятий, чтобы не выплачивать задолженности по налогам и кредитам. Одним из пострадавших от противоправных действий стал банк «Кубань Кредит»



Заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» ООО Александр Калинич рассказал о том, как возникло и развивалось сотрудничество между кредитной организацией и группой компаний «Юбилейная».

— Александр Иванович, что связывает банк «Кубань Кредит» и группу компаний «Юбилейная»?

— Сотрудничество между банком и группой компаний началось в 2015 году. В 2016 году ее руководство обратилось к нам за кредитами на развитие производства. В результате предприятиям, входящим в группу «Юбилейная», были предоставлены кредиты общим объемом более 1,4 млрд рублей и банковские гарантии на сумму более 500 млн рублей. В процессе нашего сотрудничества часть кредитных договоров была погашена.

В мае 2018 года ООО «ТД "Виктория"» неожиданно приостановило розлив вина, сославшись на подготовку к перелицензированию и проверку Росалкогольрегулированием. Тем не менее банк предоставил предприятию дополнительную банковскую гарантию на 250 млн рублей.

— Когда стало понятно, что группа компаний испытывает некоторые проблемы?

— В сентябре прошлого года в банк последовательно поступили заявки на получение новых кредитов от ООО «Кристалл» и ООО «Винодельня "Юбилейная"». При рассмотрении этих заявок мы выявили риски, которых раньше не было. Например, значительно увеличилась долговая нагрузка всей группы компаний «Юбилейная»: она превышала полугодовую выручку. Банку также стало известно о том, что предприятия задолжали значительные суммы по налогам и сборам. Кроме того, собственник принял решение провести смену владельцев компаний, не поставив банк в известность.

В то же время у предприятий начались судебные тяжбы с контрагентами. Со стороны последних были выдвинуты иски на сумму свыше 100 млн рублей, часть из которых была удовлетворена. Свои нарушения условий договоров в группе компаний «Юбилейная» объясняли большими расходами на оборотные средства. При этом, по имеющейся у нас информации, предприятие регулярно получало выручку.

В результате рассмотрения заемщиком вопросов, возникших у банка, заявки на кредитование были отозваны руководством предприятий.

— И как дальше развивались события?

— В ноябре в банк поступило ходатайство о пролонгации кредитного договора по группе компаний, действовавшего с апреля 2017 года. Памятуя о нашей совместной успешной работе, мы пошли навстречу предприятию, несмотря на все его проблемы. Договор продлили и заключили дополнительные соглашения о переносе сроков погашения.

Примерно в это же время у налоговиков появилось еще больше вопросов к группе компаний. Задолженность по налогам и сборам продолжала расти. Как следствие ИФНС России по Темрюкскому району обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Агрофирма "Юбилейная"» несостоятельным, или, проще говоря, банкротом. В ответ на действия налоговой службы предприятия, входящие в группу компаний «Юбилейная», подали заявления о признании себя банкротами. При этом известно, что запасов винной продукции, которые были на их балансе, хватало для выплаты долгов. Собственник воспользовался сложившейся ситуацией и уже в декабре перестал выполнять взятые на себя кредитные обязательства.

Принимая во внимание все обстоятельства, включая растущую задолженность, банк был вынужден обратиться в суд за взысканием. На сегодняшний день общий долг группы компаний перед нами превышает 700 млн рублей.

— Как банк намерен возвращать долг?

— Мы действуем исключительно в правовом поле и никоим образом не препятствуем работе группы компаний. Банку не нужно ни имущество предприятий, ни продукция, ни урожай. Мы хотим вернуть только то, что нам должны. Это также необходимо в интересах вкладчиков КБ «Кубань Кредит». Сегодня на предприятиях введена процедура наблюдения. А в случае утверждения конкурсного производства станет понятно, действительно ли здесь серьезные финансовые проблемы или это все-таки недобросовестный прием собственника. Ни для кого не секрет, что есть бизнесмены, которые специально «банкротят» свои предприятия, чтобы не выплачивать налоги, страховые и пенсионные отчисления государству и не возвращать кредитные средства.

По заявлениям кредиторов были начаты уголовные производства по признакам преступления «преднамеренное банкротство». В мае 2019 года Главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по преднамеренному банкротству ООО «Винодельня "Юбилейная"». В августе 2019 года по преднамеренному банкротству ООО «ТД «Виктория» и ООО «Кристалл» уголовные дела были возбуждены МВД по Республике Адыгея. Полагаем, что основанием для правоохранителей стало наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.