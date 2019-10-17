Тяжбная доля

Компании, контролирующие пермский порт, и их акционеры вступили в череду новых судебных споров. АО «Порт Пермь» оспаривает бездействие ФАС в части внесения предприятия в реестр доминирующих на рынке субъектов. В случае успеха это может повлиять на процесс по признанию незаконными сделок с акциями порта. Как считает ФАС, в результате последних контроль над предприятием незаконно получил иностранец Чарльз Батлер. Сам господин Батлер взыскивает с АО «Порт Пермь» 210 млн руб. по договору займа в 2015 году. Как говорят в порту, из этих средств был погашен долг перед ООО «Евроинвестгрупп». По словам Чарльза Батлера, он спас предприятие от банкротства и был уверен, что оно сможет вернуть долг.



На минувшей неделе Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство АО «Порт Пермь» о вступлении в дело в качестве соистца по заявлению акционера порта. Как следует из документов суда, АО «Порт Пермь» поддержало требования заявителя о признании незаконным бездействия УФАС по Пермскому краю, выразившегося в уклонении от признания утратившими силу ряда нормативных актов. Речь идет о приказах Прикамского теруправления Министерства РФ по антимонопольной политике от 10 сентября 2001 года и приказа УФАС по Пермскому краю от 23 декабря 2008 года. «Порт Пермь» считает, что документы утратили силу в части включения предприятия в раздел регионального реестра хозсубъектов, которые занимают на рынке определенного товара доминирующее положение или долю более 35% рынка. АО «Порт Пермь» указанный статус фактически утратило.

Напомним, именно отнесение компании к занимающей «доминирующее положение» стало одним из поводов к включению порта в список стратегических предприятий. В свою очередь, это привело к подаче иска со стороны ФАС о признании недействительными 14 сделок с акциями АО «Порт Пермь». По мнению антимонопольного органа, в результате этих сделок 70% акций юрлица получили компании Amager, Bosworth и Анна Сайгина, которые контролируются иностранцем Чарльзом Батлером. При этом, по мнению ФАС, это было сделано, в нарушение законодательства, без согласования с правительственной комиссией. Заявление ФАС рассматривалось с весны 2017 года. В результате сначала Арбитражный суд Пермского края, а затем апелляционная инстанция и Арбитражный суд Уральского округа отказали антимонопольному органу в удовлетворении требований.

В апреле этого года Верховный суд указанные решения отменил и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как считают собеседники „Ъ-Прикамье“, дело о признании порта утратившим доминирующее положение на рынке будет иметь определяющее значение для этого спора. Если суд сочтет, что АО «Порт Пермь» не занимает доминирующее положение на рынке, то его нельзя отнести к стратегическим предприятиям. Таким образом, им свободно могут владеть иностранные акционеры.

Параллельно Дзержинский районный суд рассматривает иск господина Батлера о взыскании с АО «Порт Пермь» 210 млн руб., а также об обращении взыскания на имущество его дочерней компании — ООО «Порт Пермь», которое находится в залоге по договору займа. Сам договор, как говорит источник в компании, был заключен в 2015 году с целью рассчитаться по займу с Marc Reach Real Estate Gmbh и избежать банкротства. В 2009 году АО получило деньги от швейцарской компании Marc Reach Real Estate Gmbh, в 2015 году задолженность порта приобрело ООО «Евроинвестгрупп», принадлежащее депутату Пермской городской думы Дмитрию Федорову, который через подконтрольные лица является акционером АО «Порт Пермь». ООО «Евроинвестгрупп» несколько раз обращалось в арбитраж с заявлениями о банкротстве АО «Порт Пермь».

Эти сделки АО «Порт Пермь» после смены в структуре акционеров безуспешно пыталось оспорить в арбитраже. В частности, его представители ссылались на данные исследования, которое установило, что по крайней мере на одном из допсоглашений к договору займа от 2009 года на сумму более $810 тыс. подпись директора порта Марека Кинцла не соответствует дате, указанной в документе. По мнению эксперта, соглашение было подписано не в 2009 году, а не раньше 2014 года. По данному факту в отношении господина Кинцла и других неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Изначально оно расследовалось следственным подразделением Пермского линейного отдела МВД на транспорте, затем передано в производство следственного отдела по Дзержинскому району СУ СКР по Пермскому краю. Полицейские посчитали, что необходимо проведение следственных действий с участием господина Федорова, который, будучи депутатом, является спецсубъектом. Но в итоге дело оказалось в следственном подразделении УМВД Перми. Прокуратура посчитала, что на данный момент доказательств причастности к совершению преступления лиц с особым процессуальным статусом не имеется. В 2018 году расследование дела было приостановлено.

Гендиректор АО «Порт Пермь» Эдуард Лившиц говорит, что в 2015 году предприятие расплатилось с «Евроинвестгрупп» за счет денег, полученных от господина Батлера. «Привлечение займа сыграло ключевую роль в сохранении предприятия, так как изъятие из оборота предприятия более чем 150 млн руб. для погашения задолженности по договорам, имеющим признаки фальсификации, неминуемо привело бы к его банкротству»,— заявил господин Лившиц. По его словам, на тот момент все основные средства и счета АО были арестованы в качестве обеспечения возврата займа, предприятие не могло вести производственную деятельность, выплачивать заработную плату, налоги. «К сожалению, АО „Порт Пермь“ не смогло исполнить обязательства по возврату займа. Сейчас наша цель в суде — доказать действительную рыночную стоимость имущества компании»,— говорит Эдуард Лившиц.

Чарльз Батлер пояснил, что, выдавая заем, он знал, что эти деньги пойдут на покрытие долгов перед «Евроинвестгрупп». «Я чувствовал, что будет несправедливо, если порт обанкротится из-за фальсификации бумаг, а более трехсот человек могут потерять работу. Я был убежден, что „Порт Пермь“ сможет возвратить заем по завершении всех судебных споров»,— подчеркнул господин Батлер.

Дмитрий Астахов