Сами себе соседи

Владелец «Телта-МБ», пермского дилера Mercedes-Benz, Игорь Морозов занялся девелопментом в Перми. Рядом с автосалоном в центре города он собирается возвести торгово-офисный комплекс с апартаментами площадью не менее 10 тыс. кв. м. По мнению бизнесмена, офисные помещения рядом с автосалоном будут востребованы. Эксперты прогнозируют дефицит офисных площадей в этом районе.

В начале октября администрация Перми утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Александра Матросова, Монастырской, Окулова и Крисанова (квартал №9). Документацию разработало ООО «Телта-МБ» — официальный дилер Mercedes-Benz в Перми. Компания намерена построить на участке площадью 0,3 га офисное здание с автосалоном, коммерческими помещениями и апартаментами.

Земельный участок в квартале №9 был выставлен городскими властями на торги в рамках развития застроенных территорий еще в 2015 году. Единственным участником аукциона стало ООО «Телта-МБ». Контракт с обществом заключили по стартовой цене аукциона — 2,037 млн руб. Компания является официальным дилером не только автомобилей Mercedes-Benz в Перми, но и Citroen, Foton. Дилерский центр расположен на ул. Крисанова, 4, и граничит с приобретенной площадкой.

По условиям аукционной документации инвестор должен был расселить жителей двух домов на приобретенном участке, общая площадь расселения равнялась 495 кв. м, ориентировочная стоимость расселения — 24,75 млн руб. Территория квартала №9 относится к зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Кроме того, участок входит в границы охранной зоны объектов культурного наследия Р-4, где необходимо сохранить средовой тип застройки.

Согласно проекту планировки, в квартале №9 «Телта-МБ» планирует возвести многофункциональное здание с административными помещениями. В административной части объекта могут разместиться помещения управления, конструкторские бюро, инновационные конференц-системы, информационно-технические службы, помещения охраны труда и учебных занятий. Общая площадь зданий и сооружений составит 4,5 тыс. кв. м, предельная высота построек — 20 метров или шесть этажей. Владелец участка запланировал обустроить парковку на 65 мест для временного хранения автомобилей. Для работы многофункционального здания построят объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования комплекса.

Владелец ООО «Телта-МБ» Игорь Морозов сообщил „Ъ-Прикамье“, что проект строительства многофункционального здания еще не утвержден, к строительству компания сможет приступить не ранее середины 2020 года. «Мы уже расселили жителей, полностью выполнили условия инвестиционного контракта, подписанного между нами и муниципалитетом»,— пояснил господин Морозов. В компании уже готовят площадку под строительство. Задача «Телта-МБ» сейчас — снести старые здания, находящиеся на участке, расчистить площадку.

Владелец компании отметил, что площадь комплекса составит не 4,5 тыс. кв. м, как указано в проекте планировки, а не менее 10 тыс. кв. м. «Мы ориентируемся на максимальную мощность участка. Что, согласно строительным нормам, максимально можно будет построить, то и построим»,— отметил Игорь Морозов.

По словам господина Морозова, первый-второй этажи комплекса займет автосалон. В здании также разместятся офисы, торговые помещения и апартаменты. «Что-то будет в аренду сдаваться, что-то будем сами использовать,— пояснил владелец компании.— Поступает очень много заявок на аренду офисов даже в нашем автосалоне. Многие хотят иметь офис здесь, потому что тут есть вся инфраструктура — кафе, столовая, парковочные места. Мы видим, что на данный вид помещений есть спрос».

Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин пояснил, что стоимость строительства автосалона в Перми сопоставима со стоимостью жилищного строительства — около 40 тыс. руб. за 1 кв. м. «Раз он (собственник «Телта-МБ».— „Ъ-Прикамье“) собирается инвестировать, значит у него есть для этого деньги, перспектива. Он изучал ситуацию на рынке, перед тем как принимать решение»,— говорит Александр Репин.

Руководитель ООО «Перспектива — сделки с гарантией» Владимир Онянов отмечает, что в центре города качественных свободных коммерческих площадей уже нет, все они в основном уже задействованы. «Пока все это спроектируется и построится, пройдет время, и в центре как раз будет дефицит площадей,— считает господин Онянов.— Вполне допустимо разместить там апартаменты. Они (инвесторы.— „Ъ-Прикамье“), скорее всего, рассматривают это для своего бизнеса, для своих партнеров. И это очень удобно — иметь свои апартаменты в многофункциональном комплексе. Тем более если они сами будут эксплуатировать это здание, то обеспечат их качественное обслуживание».

Евгения Ахмедова