ГТЛК разделит Brunswick с партнером

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которой ФАС не разрешила купить оперлизинговую Brunswick Rail, решила изменить конструкцию этой сделки, чтобы снять претензии регулятора. Теперь, по данным “Ъ”, предполагается, что ГТЛК купит компанию и сразу же продаст 50% стратегическому партнеру. Этим партнером, рассказывают собеседники “Ъ”, может стать группа Freight Village Ru, управляющая логистическими терминалами в Калужской области и активно наращивающая парк фитинговых платформ.

ГТЛК не оставляет попыток приобрести Brunswick Rail Ильи Беляева, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в ГТЛК сейчас разрабатывают вариант с привлечением в эту сделку стратегического инвестора на 50% Brunswick, чтобы снять возражения ФАС.

Еще в прошлом году ГТЛК разработала комплексную сделку, результатом которой должно было стать создание собственной крупной операторской компании. Для этого ГТЛК покупала Первую тяжеловесную компанию (ПТК), которая к этому моменту, в свою очередь, покупала «Промышленные активы» Андрея Лебедева, а также Brunswick Rail. Общая стоимость этих активов составляла порядка 70 млрд руб. за ПТК с «Промактивами» и 20 млрд руб. за Brunswick, в результате должен был получиться крупнейший оператор тяжеловесных вагонов в РФ. Однако сделку ПТК с «Промактивами» заблокировала ФАС. Кроме того, приобретение ПТК со стороны ГТЛК вызвало критику госструктур, в том числе ФАС, глава которой Игорь Артемьев выступил против покупки государственным институтом развития большого количества вагонов на вторичном рынке (см. “Ъ” от 4 марта).

В результате ГТЛК решила отложить создание собственного оператора. Сделка с Brunswick продолжила обсуждаться, в конце марта ее даже утвердил совет директоров госкомпании с суммой на уровне 24–29,8 млрд руб. Однако в июне ФАС заблокировала сделку с формулировкой, что «усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке финансовой/операционной аренды вагонов за счет поглощения частных компаний может негативно повлиять на состояние конкуренции» (см. “Ъ” от 25 июня).

ГТЛК, рассказывают два собеседника “Ъ”, не намерена оставлять попытки купить оперлизинговую компанию. Для этого, говорит один из них, ГТЛК рассматривает возможность покупки 100% Brunswick с незамедлительной продажей 50% стороннему инвестору. В ГТЛК и Brunswick от комментариев отказались.

Этим инвестором может стать группа Freight Village Ru —компания, управляющая двумя крупными производственно-логистическими центрами Ворсино (на границе Новой Москвы и Калужской области) и Росва (под Калугой) совокупной пропускной способностью 450 тыс. TEU в год. Учредитель — австрийская Schlund Immobilien Finanzierungs und Baumanagement B.V. В сентябре группа заявляла, что может претендовать на покупку у ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера». Также компания наращивает парк фитинговых платформ, ее дочернее ООО «Логбокс» управляет 1,2 тыс. 80-футовых платформ, законтрактовано еще 800, лизингодатель — ГТЛК. Комментариев в Freight Village получить не удалось.

«Интерес к Freight Village объясним,— говорит источник “Ъ” на логистическом рынке.— Это крупный игрок, обеспеченный контрактами. Маржинальность бизнеса операционной аренды выше финансового лизинга. У ГТЛК с Freight Village установлены прочные партнерские отношения, в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках исполнения которого, очевидно, реализуется данная сделка». Другой собеседник “Ъ” отмечает, что результатом сделки может стать передача «Логбоксу» платформ Brunswick — у компании 1,7 тыс. 80-футовых, 1,1 тыс. 60-футовых и 1,6 тыс. 40-футовых платформ.

Привлечение партнера для ГТЛК — действие вынужденное, вызванное необходимостью снять вопросы ФАС, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Основной критерий для подбора партнера — уверенность менеджмента ГТЛК в том, что с ним будет комфортно работать. По этому критерию Freight Village подходит, хотя, отмечает эксперт, для подобного партнера желателен больший опыт. В ФАС “Ъ” не пояснили, вызовет ли у нее вопросы такая конструкция сделки.

Наталья Скорлыгина, Денис Скоробогатько