За 2019 год в Петербурге благоустроили более 140 парков

В текущем году в Петербурге благоустроили 144 парка и сада, были созданы два новых общественных пространства — парк Героев-пожарных и Ивановско-Щемиловский сад. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил во время осмотра парка «Сосновка».

По его словам, работы по благоустройству практически завершены. В парке «Сосновка» обновили 7,2 тыс. кв. м газонов и 26 тыс. кв. м дорожек, увеличено число светильников, оборудованы детские площадки, корт, завершаются работы по созданию летнего театра.

Глава Петербурга добавил, что практика музыкальных концертов в парках будет продолжена. «В парке должна играть музыка», — добавил он.