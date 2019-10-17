Долги убирают с полок

Росбанк сообщил о выходе из сегмента POS-кредитования. Ранее аналогичные решения приняли Сбербанк и Альфа-банк. Эксперты указывают, что рынок кредитования в торговых сетях находится в состоянии трансформации — на доходность давят продукты конкурентов, а само кредитование на покупку товаров уходит в интернет. Но физическое присутствие в торговых сетях — один из немногих оставшихся каналов получения новых незакредитованных заемщиков, поэтому лидеры рынка покидать его не намерены.

В среду, 16 октября Росбанк, принадлежащий французской группе Societe Generale (SG), сообщил о решении выйти из сегмента POS-кредитования, чтобы сфокусироваться на направлениях с наибольшим потенциалом роста. Данное направление группа развивала на основе входящего в нее Русфинансбанка. Он сохранит партнерское присутствие в торговых сетях до конца 2019 года, «в дальнейшем рассматривается вопрос о переводе этого бизнеса в цифровой формат», отмечается в сообщении. Как пояснил “Ъ” директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола, такое решение было принято, поскольку в течение последних трех лет сегмент развивается медленно. «Это связано с увеличением проникновения цифровых банковских услуг среди населения, а также с изменением поведения клиентов»,— отметил он.

Два года назад отказаться от этого бизнеса решил Сбербанк, развивавший кредитование в торговых сетях на базе банка «Сетелем» (см. “Ъ” от 10 октября 2017 года). Впрочем, в конце прошлого года Сбербанк объявил, что запускает кредитный маркетплейс для развития линейки POS-кредитов прямо на сайтах торговых партнеров, однако заметной доли на рынке цифрового POS-кредитования банк не занимает. Год назад о намерении закрыть POS-бизнес объявил Альфа-банк, проработавший в этом сегменте более десяти лет (см. “Ъ” от 26 октября 2018 года). Минимальное присутствие в сегменте банк сохраняет за счет цифровых каналов.

Русфинансбанк, по данным Frank RG, на 1 сентября на рынке POS-кредитования занимал 8-е место (с долей рынка по выдачам 4,62%).

Лидерами остаются ХКФ-банк (23,5%), Почта-банк (17,2%), «Ренессанс кредит» (11,43%), МТС-банк и ОТП-банк (с долями чуть более 10%).

Эти игроки уверены, что потенциал кредитования в торговых сетях не исчерпан. «Уходят те, кому не удалось наладить систему контроля доходности POS-канала,— говорит старший вице-президент "Ренессанс Кредита" Сергей Васильев.— Нам POS-бизнес интересен как канал привлечения новых клиентов для дальнейших кросс-сейл-продаж».

Зампред ОТП-банка Александр Васильев обращает внимание на то, что POS-бизнес позволяет сформировать портфель довольно качественных кредитов, который предсказуемо ведет себя во время кризиса. «В 2008 и 2015 годах было видно, что риски по этому портфелю стабильны и управляемы»,— указывает он. ХКФ-банк за время развития POS-рынка выстроил бизнес-связи с большим числом различных ритейлеров. «Эти связи являются одним из самых главных наших конкурентных преимуществ, для прочих участников рынка отсутствие такой широкой деловой сети может стать проблемой»,— считает зампред правления банка Александр Антоненко.

260 миллиардов рублей составил объем рынка POS-кредитования на 1 августа 2019 года

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов уверен, что трансформация рынка POS-кредитования и сокращение числа его игроков — неизбежный процесс. «Сейчас неотъемлемой частью рынка стали карты рассрочки, большой популярностью пользуются POS-кредиты на товары в интернет-магазинах»,— указывает господин Антоненко. По словам вице-президента холдинга «Русский стандарт» Эльдара Бикмаева, сейчас значительная часть выдаваемых POS-кредитов в портфеле банка — это рассрочки, которые банк предлагает совместно с партнерами. Конкуренция за заемщика давит на ставки наряду с ограничениями предельной стоимости кредита со стороны ЦБ. Если раньше ставки по POS-кредитам достигали 45–50% годовых, то сейчас — 17–23% годовых, что не всегда позволяет покрывать операционные издержки и риски, указывает господин Грибанов. «Но для тех игроков, которые занимают прочные позиции в сегменте, он будет оставаться в числе основных»,— полагает эксперт.

Ксения Дементьева