Битый избитого судит

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела адвоката Лидии Голодович, которую обвиняют в применении насилия в отношении судебных приставов. Поводом для ее преследования стал инцидент в приемной председателя Невского райсуда, во время которого избитой оказалась сама госпожа Голодович. Ранее заместитель министра юстиции Денис Новак признал, что в действиях приставов при задержании адвоката были нарушения.

Адвоката Лидию Голодович задержали 10 июля 2018 года в Невском районном суде. Она пыталась добиться пропуска свидетеля по гражданскому делу в здание суда, однако из-за его внешнего вида приставы отказались делать это без разрешения председателя Сергея Горобеца. Как рассказала “Ъ” госпожа Голодович, свидетель был одет в укороченные брюки цвета хаки, которые приставы посчитали шортами. В правилах поведения в райсуде указано, что посетители не могут посещать здание суда в «одежде пляжного вида — шортах, майке, тапочках-сланцах и т. п.». «Секретарь не хотела пускать меня к председателю без записи и нажала тревожную кнопку»,— говорит обвиняемая. В результате ее в наручниках доставили в отдел полиции. Во время задержания Лидия Голодович получила травмы и несколько дней провела в больнице. Адвокат обвиняемой Денис Лактионов полагает, что вред ее здоровью, оцененный как легкий, вероятно, был занижен. «Даже по времени лечения это уже свидетельствует о вреде средней тяжести»,— говорит господин Лактионов.

Через полтора месяца после инцидента в суде в отношении Лидии Голодович возбудили уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Потерпевшими по делу проходят два человека: 44-летний старший полицейский группы захвата отдела вневедомственной охраны по Невскому району Денис Хлопонин и 23-летний пристав Эдуард Рахманов. По версии обвинения, адвокат замахнулась на пристава и оцарапала предплечье сотруднику Росгвардии.

На заседании Лидия Голодович заявила ходатайство об отводе судьи Юлии Марцинкевич, мотивировав это тем, что на предварительных слушаниях она отказалась вернуть дело в прокуратуру. «Все ошибки, допущенные следствием, судом проигнорированы»,— заявила госпожа Голодович, добавив, что «такой процесс не имеет ничего общего с объективным судебным разбирательством». В отводе судьи обвиняемой отказали, после чего Лидия Голодович заявила ходатайство о возврате дела в прокуратуру из-за нарушения сроков утверждения обвинительного заключения, а также нарушения прав обвиняемой на ознакомление с вещдоками. Прокурор попросил у суда время для того, чтобы подготовить мотивированную позицию по ходатайству, указав, что точно будет возражать против его удовлетворения.

В марте заместитель министра юстиции Денис Новак заявлял, что в действиях сотрудника Росгвардии, который задерживал Лидию Голодович в Невском райсуде, нашли признаки превышения должностных полномочий. Отметим, в июле 2018 года адвокат написала два заявления в Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу с просьбой привлечь к ответственности пристава и сотрудника Росгвардии, но никакого процессуального решения по ним принято не было.

В сентябре этого года похожий случай произошел с адвокатом Дмитрием Сотниковым в Новомосковском городском суде Тульской области. Как сообщал “Ъ”, господин Сотников явился в суд с некоторым опозданием и его не допустили к защите его клиента. Когда господин Сотников попытался задать вопрос секретному свидетелю, судья не позволила ему вступить в дело, указав, что он находится на заседании в качестве слушателя. Во время перерыва приставы, применив грубую силу, не дали господину Сотникову вернуться на заседание, обвинив его в попытке напасть на судью. Адвоката отвезли в отделение Следственного комитета (СКР), откуда Дмитрий Сотников вышел с сотрясением мозга. По его словам, сотрудники СКР избили его. В это время заседание продолжилось, два секретных свидетеля были допрошены в присутствии адвоката по назначению. История получила резонанс в адвокатской среде: за юриста вступилась Федеральная палата адвокатов (ФПА). «По коридору суда тянут закованного в наручники адвоката. Это — дно!» — так прокомментировал на своей странице в Facebook задержание Дмитрия Сотникова президент ФПА Юрий Пилипенко. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, потребовал «тщательной проверки» действий приставов.

Марина Царева