«Ладогу» вывели из тени

Налоговая служба привлекла к финансовой ответственности теневого бенефициара крупного бизнеса. Как пишет “Ъ”, речь идет об алкогольной компании «Ладога», связанной с бизнесменом Вениамином Грабаром. Формально активом он не владеет, однако ФНС удалось доказать в Верховном суде, что холдинг принадлежит именно ему. Предприятие, по мнению фискальных органов, было преднамеренно обанкрочено. Его долги по налогам составили 1,5 млрд руб. Что это решение означает для бизнеса в целом? Выясняли Григорий Колганов и Сергей Гусев.

В 2017 году промышленная группа «Ладога» попросила признать себя банкротом. Перед этим здания, оборудование и сотрудники предприятия были переведены в новую компанию ООО «Группа Ладога», которая стала работать на тех же мощностях и с теми же контрагентами. В связи с этим налоговики посчитали банкротство фиктивным. Вениамин Грабар в старой «Группе Ладога» числился президентом, но по документам подчинялся директору, а в его должностных обязанностей не было никаких управленческих функций. Кроме того, он официально владел несколькими компаниями, входившими в холдинг. В итоге, Верховный суд посчитал бизнесмена собственником всей группы. Доказать это можно и по косвенным признакам, говорит партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин: «Суд будет смотреть на неформальные обстоятельства, складывающиеся в процессе управления организацией. WhatsApp-переписка или еще какая-то коммуникация, доступ к которой оказался у налоговой, показания свидетелей, какие-то факты обстоятельств, которые известны из широких источников, вполне могут сработать как доказательство».

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Что же означает это решение для других бизнесменов? Налоговая служба получила рабочий механизм привлечения теневых собственников к ответственности за грехи их предприятий, отмечает управляющий партнер юридического бюро DS Law Олег Понамарев. Теперь владельцам активов, желавшим сохранить анонимность, стоит призадуматься. «Налоговые органы действительно смогут доказывать, что конкретное лицо является теневым бенефициаром. Такая практика сильно развивается в связи с субсидиарной ответственностью акционеров кредитных организаций по задолженности банков, которые находятся на стадии банкротства. Сейчас решение о владельце “Группы Ладога” важно, потому что Верховный суд определяет правила игры»,— отмечает Понамарев.

Сам Вениамин Грабар настаивает на том, что не был собственником «Группы Ладога», а Верховный суд пришел к ошибочным выводам из-за неверной информации в СМИ. Он намерен подать жалобу в президиум Верховного суда. Бизнесу было бы очень интересно изучить доказательную базу, говорит заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики Дина Крылова. Если банкротство компании на самом деле непреднамеренное, то прецедент может стать репрессивным, считает она: «Есть ограничение ответственности компаний. И если это просто банкротство, то попытки повесить обязательства компании на бенефициарных владельцев незаконны. Но если предприниматель подвергает себя налоговым и другим правовым рискам, он должен понимать, что через систему финансового мониторинга его причастность к деятельности компании может быть доказана».

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С компании, образованной на месте старой «Ладоги», налоговики уже взыскали 700 млн руб. Теперь, похоже, раскошелиться придется и лично господину Грабару. Но этим прецедентом смогут воспользоваться не только фискальные органы, резюмирует управляющий партнер DS Law Олег Понамарев. Он предполагает, что вскоре бизнес начнет еще тщательнее прятать своих владельцев: «Этой практикой сможет пользоваться правоохранительный блок, Следственный комитет, который возбуждает уголовные дела и находит бенефициаров. Те получают выгоду от бизнеса и контролируют его в том или ином смысле.

Бизнес сильно задумается, как реструктуризировать владение компанией, все начнут “переупаковываться” и просчитывать риски».

Прецедент Вениамина Грабара вкупе с другими инструментами ФНС, наподобие автоматического обмена налоговой информацией с офшорами, оставляет мало сомнений в том, что вести бизнес в России анонимно скоро станет просто невозможно.

Как уточняет “Ъ”, Вениамин Грабар, чтобы сохранить личное имущество, продал его своей дочери и одному из подчиненных. Но суды признали сделки фиктивными и наложили арест на активы по требованию налоговой службы.