Что говорит бенефициар группы «Ладога» в ответ на решение ВС

«Полагаю, что данный судебный акт не соответствует фактическим материалам дела и является следствием расширительного толкования судом норм закона. Фактически я привлечен к ответственности лишь на основании того, что когда-то в интервью с корреспондентами упомянул, что в соответствии со своими должностными обязанностями представляю компанию ОАО "Промышленная группа Ладога", а дальше уже журналисты написали, что я "являюсь владельцем компании"»,— заявил “Ъ” господин Грабар. По его словам, определение ВС является «экономически мотивированным», вывод средств из группы он по-прежнему называет «мифическим» и, как и ранее, себя фактическим владельцем ПГ не признает.

Мария Котова, Дмитрий Бутрин