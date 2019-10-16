Как ФНС действовала в деле «Ладоги»

Структуры «Ладоги» пытались оспорить налоговые претензии, но безуспешно. Суды признали, что уход от налогов осуществлялся через фирмы-однодневки: установлены обстоятельства, свидетельствующие о выводе в период с 1 января 2012-го по 31 декабря 2013 года значительного объема денежных средств должника (свыше 1 млрд руб.) в пользу иностранного юрлица — компании «Максбурн Лимитед». ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство. Новая «Группа Ладога» фактически начала работать в помещениях и на оборудовании, ранее принадлежавшем должнику, и с теми же работниками и контрагентами.

Используя механизмы налогового законодательства (по ст. 45 НК РФ), ФНС уже удалось обеспечить поступление в бюджет более 700 млн руб. с новой организации, на которую фактически «перевели» бизнес. Также, чтобы сохранить личные активы господина Грабара для взыскания, 9 августа 2017 года в рамках спора о привлечении контролирующих ОАО «ПГ «Ладога» лиц к субсидиарной ответственности суд по заявлению ФНС наложил арест на счета и недвижимость предпринимателя. Однако в день вынесения судебного акта — 9 августа 2017 года — Вениамин Грабар «продал все принадлежащее ему недвижимое имущество своей дочери и одному из сотрудников подконтрольной ему компании АО «Ладога Дистрибьюшен». Однако и этот ход не сработал — суды удовлетворили иски ФНС и признали незаконным это отчуждение активов.

ФНС два года пыталась привлечь Вениамина Грабара и двух его коллег к субсидиарной ответственности за преднамеренное банкротство, сумма иска составила 2,7 млрд руб. Первые две инстанции удовлетворили позицию налоговиков. Кассация же признала ответственным за банкротство только экс-директора Андрея Купоросова, посчитав, что Вениамин Грабар не был контролирующим ПГ лицом — его должность президента была подчиненной по отношению к директору, а по должностной инструкции его обязанности не были управленческими.

Однако ФНС добилась передачи дела в Верховный суд. Служба подчеркивала, что господин Грабар является совладельцем целого ряда компаний, входящих в группу «Ладога», в частности АО «Холдинговая компания "Ладога"» (37%). Кроме того, Вениамин Грабар управляет КТ «Ладоком холдинг КГ», которое является соучредителем ООО «Ран-Эстейт» (60,16%) — собственника имущественного комплекса группы компаний «Ладога». Также господин Грабар с 2014 года является президентом «Ладога Дистрибьюшен». Более того, Вениамин Грабар лично ходил на прием к руководителю УФНС по Санкт-Петербургу с просьбой снять аресты со счетов «Ладоги», что, по мнению ФНС, также свидетельствует о его статусе как лица, контролирующего должника.

В итоге Судебная коллегия ВС подтвердила позицию ФНС. Попытка представить собственника бизнеса лицом, не причастным к принятию решений на основе внутренних документов общества, не была оценена Верховным судом: по мнению судей, при ином подходе бенефициары должника в связи с подконтрольностью им документооборота организации имели бы возможность в одностороннем порядке определять субъекта субсидиарной ответственности, составляя внутренние документы выгодным для них образом.

Афанасий Сборов