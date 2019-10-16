Минэкономики предложило продавать на торгах изъятые у чиновников элитные квартиры

Минэкономики разработало законопроект о продаже изъятых у чиновников и их родственников квартир, которые не были задекларированы, следует из документа на портале проектов нормативных и правовых актов. Согласно действующему законодательству, квартиры коррупционеров можно бесплатно передать для социальных и государственных нужд.

«Зачастую такие объекты жилого фонда представляют собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности, которое нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений»,— указано в пояснительной записке.

По замыслу министерства уже после вступления в силу документа правительство определит критерии, по которым государство начнет распределять квартиры для социальных нужд и для торгов.

Минэкономики со ссылкой на Росимущество сообщило, что с 2015 года по середину 2019 года было конфисковано 49 квартир и домов общей кадастровой стоимостью более 1,1 млрд руб. При этом практика реализации конфискованного имущества неэффективна, говорится в пояснительной записке.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил, вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний по ст. 44 УК РФ. По мнению господина Бастрыкина, использовать эту меру можно как дополнительный вид наказания.