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Пресс-релиз

Проверяются обстоятельства гибели пациентки в саратовской горбольнице

В Саратове проводится проверка по факту гибели 79-летней пациентки городской больницы №12. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По предварительным данным, 19 сентября женщина была госпитализирована в медучреждение, а 15 октября там же скончалась. По мнению родственников умершей, врачи лечебного учреждения не оказали больной надлежащей медицинской помощи: якобы несвоевременно проводили осмотры, не выполнили обследования, не сделали назначений по лечению и уходу за больной.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям медиков, проводивших лечение женщины, а также проанализирована полнота и своевременность проведенных медицинских процедур.

Марина Ковалева


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