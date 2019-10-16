Воронежский авиазавод намерен вложить почти 400 млн рублей в реконструкцию для сборки Ил-96-400М

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, структура Объединенной авиастроительной корпорации) ищет подрядчиков на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96-400М, сообщило DeFacto. Максимальная цена контракта составляет 396,2 млн руб. По условиям аукциона, подрядчику до 19 августа 2020 года необходимо модернизировать участки корпусов №1 и №89/1, а также поставить и провести пусконаладку двух круглошлифовальных и восьми токарно-винторезных станков. Заявки принимаются до 23 октября, итоги будут подведены в тот же день.

О планах авиазавода по расширению производственной программы читайте в материале “Ъ-Черноземье” «ВАСО встает на крыло».