«Наши ботинки на низком каблуке популярны у женщин во всем мире» CEO JONAK Марсель Накам об онлайн-торговле, тренде на экокожу и удобной обуви в XXI веке

Этой осенью французский бренд Jonak, специализирующийся на выпуске женской обуви и аксессуаров, открыл свой первый магазин в России. Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Елена Кравцун задала вопросы Марселю Накаму, CEO Jonak и внуку основателя компании Джозефа Накама.

Марсель Накам

— Какова история компании Jonak? С чего начался бизнес?

— Наша компания была основана в 1964 году моим дедушкой. Бизнес начался с первого магазина, открытого в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре.

— На ваш взгляд, почему обувь Jonak можеть быть востребована в России? Пытались ли вы ранее заходить на этот рынок?

Мне кажется, Jonak в России может быть успешным, благодаря грамотному позиционированию — доступная роскошь по разумной цене. Мы впервые заходим на российский рынок.

— Расскажите о своих планах развития в России.

— Мы открываем пилотный магазин в «Авиапарке» и начинаем дистрибуцию через важные онлайн-платформы Lamoda и Butik. Если первый магазин покажет хорошие результаты, мы начнем думать о других городах России.

— Сколько пар обуви в вашем гардеробе?

— Так как я мужчина, мой ответ может быть не очень показательным. Я могу сказать, сколько обуви у моей жены — десятки пар и 90% из них — это Jonak.

— Расскажите о бестселлерах Jonak.

— Наши ботинки на низком каблуке популярны у женщин во всем мире.

— Глобальный эко-тренд влияет и на восприятие кожи в фэшн-индустрии. Натуральная кожа все еще актуальна для вашего бренда?

Экокожа — один из важных трендов сейчас. В то же время, так как ее качество объективно уступает натуральной коже, производить из нее обувь сложно.

Мы пытаемся делать нашу работу качественно, контролируя наше производство в Португалии и будучи максимально прозрачными.

— Какой вы видите женщину Jonak?

— Она современная, работающая, и модная, возраст может быть абсолютно разный. Так, половина наших клиенток — в возрасте от 25 до 34 лет,

— Обувь Jonak производится в Португалии, Италии и Испании. Было ли желание перенести производство в азиатские страны? Почему вы этого не сделали?

— 95% нашей обуви производится в Европе и только 5% — в Азии (в большинстве случаев в Индии), в случае с теми продуктами, в которых Азия — эксперт. Мы выбираем производство в Европе, так как высокое качество — наш главный ключ к успеху.

— По-вашему, какой должна быть обувь в XXI веке?

Обувь должна выглядеть, как и в XX, потому что винтаж — очень сильный тренд.

— По данным из открытых источников, объем инвестиций в открытие точки составляет около €300 тыс. Сколько вы вложили, выходя на российский рынок?

— Если учитывать наши вложения в помещение, складские запасы и маркетинг, то цифра примерно такая и есть.

— В числе ваших дальнейших приоритетных направлений — Тунис, Марокко и Швейцария. Почему именно эти страны?

— Эта информация больше не актуальна. Сейчас мы присутствуем в 15 странах, включая Канаду, Сингапур, Дубаи, Японию и другие.

— Как вы относитесь к e-commerce?

— Онлайн-торговля важна для бренда. И на мой взгляд, e-commerce будет в ближайшие несколько лет усиливать свое присутствие на рынке. Мы продаем на весь мир и планируем удваивать наши продажи каждые два года.

— Собираетесь ли вы сотрудничать с русскими инфлюэнсерами?

— Да, наш партнер BNS Group уже начал договариваться с русскими инфлюэнсерами. В целом, мы выбираем их в соответствии с имиджем нашего бренда, что означает, что они должны быть стильными, элегантными и модными.

Беседовала Елена Кравцун