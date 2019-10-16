Фигуранта дела о пытках в ярославской колонии отпустили под домашний арест

Ярославский областной суд отпустил под домашний арест бывшего заместителя начальника оперативного отделения исправительной колонии №1 (ИК-1) Сергея Ефремова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу об избиении заключенного Евгения Макарова. Об этом “Ъ” сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, представляющая интересы потерпевшего.

Сергей Ефремов — один из первых задержанных по уголовному делу о пытках в ИК-1. В июле 2018 года Заволжский суд Ярославля арестовал его по ходатайству следствия. Господин Ефремов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении него будет рассматриваться отдельно от «общего дела», по которому проходят 14 его коллег. В настоящее время расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела.

Уголовное дело о жестоком избиении Евгения Макарова в ИК-1 было возбуждено в июле 2018 года после публикации видео в «Новой газете». Все обвиняемые — бывшие сотрудники УФСИН по Ярославской области, большинство из них содержатся под стражей. Евгений Макаров вышел на свободу в октябре 2018 года.

Александр Тихонов, Ярославль