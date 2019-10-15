Смольный опубликовал проект маршрутной сети Петербурга после реформы

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления городского правительства об утверждении документа планирования регулярных перевозок с четырьмя приложениями. Речь идет о реформе пассажирского транспорта, согласно которой до 2023 года в Петербурге планируется изменить трассы 60 маршрутов, в том числе пяти троллейбусных.

Предполагается, что на замену 271 «коммерческому» маршруту в городе откроется 97 новых «социальных» автобусных маршрутов. Всего на конкурс выставят 278 существующих муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Окончательное решение по установлению новых маршрутов и возможным изменениям в трассах существующих будет принято до конца текущего года.

Напомним, что проведение транспортной реформы в Петербурге запланировано на июль 2020 года. В УФАС по этому поводу спрогнозировали сокращение числа перевозчиков и усиление ГУП «Пассажиравтотранс».