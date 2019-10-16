МВФ ожидает дефицит бюджета России в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Бюджетный вестник». Правительство РФ планирует в 2020 году профицит на уровне 0,8%. К 2022 году он должен снизиться до 0,2%.

МВФ прогнозирует дефицит в 2020 году в размере 0,1% ВВП. В дальнейшем он будет увеличиваться. В 2021 году он ожидается на уровне 0,3%, в 2022 году — в 0,6%, а в 2024 году — в 0,8%. Прогноз основан на бюджетном правиле России и прогнозах по ценам на нефть.

В 2019 году МВФ ожидает профицит в 1% ВВП. Сейчас в бюджете предусмотрен показатель на уровне 1,7%. Ранее МВФ ухудшил прогноз по экономическому росту России в 2019 году. Фонд ожидает роста ВВП на 1,1%.

Напомним, в 2018 году в бюджете России впервые с 2011 года был профицит. Он составил 2,7% ВВП.

Подробнее о причинах профицита в 2019 году читайте в материале “Ъ” «Профицит растет за счет отставания расходов».