Профицит растет за счет отставания расходов

По итогам двух третей 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 3,7% ВВП, или 2,56 трлн руб., сообщил Минфин. Такой показатель выше прошлогоднего: по окончании восьми месяцев 2018 года профицит был на уровне 3,1% ВВП, или 1,96 трлн руб. Обновленным этим летом законом о бюджете-2019 итоговый размер профицита утвержден на уровне 1,7% ВВП. Заметная часть расходов осваивается бюджетополучателями в конце года, так что размер профицита вряд ли сохранится на его нынешнем высоком уровне. Более того, вчера в ходе Московского финансового форума глава Счетной палаты Алексей Кудрин со ссылкой на данные Минфина сообщил, что фактический профицит по итогам года составит лишь 1,4% ВВП, или 1,471 трлн руб., то есть будет меньше запланированного.

Пока же по итогам января—августа доходы госказны равны 13,255 трлн руб. (66% от годового плана). Федеральная таможенная служба за восемь месяцев привлекла в бюджет 3,7 трлн руб. (64% годового плана), Федеральная налоговая служба — 8,29 трлн руб. (65% задания). Прочие администраторы доходов обеспечили поступление 1,26 трлн руб., это 76% от утвержденных законом годовых назначений. Ненефтегазовые и нефтегазовые доходы (средняя цена барреля Urals по итогам января—августа 2019 года составила $64,54 при заложенных в бюджет $63,4) за две трети года исполнены одинаково — на 66% от годового плана.

Несколько хуже обстоит ситуация с расходами. По итогам января—августа они сложились на уровне 10,695 трлн руб. Это всего 58,5% от плана на год. Год назад ситуация с уровнем кассового исполнения трат была получше — 61,8% от задания. Тема освоения ассигнований как раз вчера обсуждалась на заседании правительства — в рамках подведения итогов исполнения бюджета за первую половину 2019-го. Премьер Дмитрий Медведев объяснил более низкое, чем в прошлом году, кассовое исполнение выделением в начале года «серьезных денег» на национальные проекты. «Потребовалось время, чтобы провести конкурсные процедуры, заключить госконтракты, перечислить межбюджетные трансферты»,— сказал глава правительства. По его словам, сейчас эта работа завершена, поэтому за оставшиеся четыре месяца от ведомств требуется более быстрое освоение выделенных средств.

Вадим Вислогузов