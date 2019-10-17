Платные туалеты отправят на каникулы

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили поправки в региональный закон, которые расширят категорию индивидуальных предпринимателей, имеющих право на налоговые каникулы в первые два года работы. К существующим 73 видам деятельности добавится еще 62. Кроме того, с 77 до 100 увеличивается число видов занятий, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Также депутаты анонсировали снижение ставок по упрощенной системе налогообложения в следующем месяце. По мнению парламентариев и чиновников, все эти меры минимизируют налоговую нагрузку на малый бизнес и улучшат инвестклимат в регионе. Эксперты считают, что налоговые льготы для бизнеса — это всегда хорошо, но до сих пор они не приносили желаемого эффекта в регионе — число предпринимателей продолжает снижаться.



В Челябинской области будет существенно расширена категория индивидуальных предпринимателей, имеющих право на налоговые каникулы в первые два года работы, а также тех, кто сможет применять патентную систему налогообложения. Соответствующие поправки в региональные законы одобрили члены комитета законодательного собрания области по экономической политике и предпринимательству 16 октября, рекомендовав принять их сразу в трех чтениях на общем заседании депутатов.

Проект поправок в закон о налоговых каникулах (принят в январе 2015 года) предусматривает включение дополнительно 62 видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной, научной сферах и сфере бытовых услуг, в отношении которых при применении упрощенной и патентной систем налогообложения будет действовать нулевая ставка для вновь зарегистрированных ИП. Сейчас в перечне 73 вида деятельности. Для предпринимателей, работающих по «упрощенке», вводится 15 новых видов, в том числе подметание улиц и уборка снега, аренда и лизинг легковых и грузовых автомобилей, организация свадеб и похорон, строительство зданий и инженерных коммуникаций. Для ИП, применяющих патентную систему, перечень увеличивается на 47 видов деятельности. Среди них, услуги по цветоводству и лесоводству, ведение охотничьих хозяйств, выращивание рассады и саженцев, рыбоводство, производство молочной продукции, муки, масел и хлеба, изготовление мебели, услуги платных туалетов, деятельность салонов татуажа и пирсинга и многое другое. По данным депутатов, за все время действия этой льготы, налоговыми каникулами воспользовались чуть более 4 тыс. ИП.

«Введение дополнительных видов деятельности позволит начинающим предпринимателям минимизировать налоговую нагрузку на начальном этапе своей работы. По информации министерства финансов, принятие закона не повлечет уменьшения доходов региона»,— сообщил министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк на заседании комитета.

Кроме того, депутаты одобрили поправки в закон «О применении ИП патентной системы налогообложения на территории Челябинской области», которые дополнительно устанавливают 23 вида деятельности, относящихся к бытовым услугам (сейчас 77 видов). По словам господина Куцевляка, цель законопроекта — «создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, а также вывода из “тени” граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве налогоплательщика».

Заместитель председателя комитета заксобрания по экономической политике Семен Мительман анонсировал изменения в региональном законодательстве, которые должны снизить налоговую нагрузку на малый бизнес.

«Губернатор Алексей Текслер встречался с руководством общественных объединений предпринимателей и обещал сделать все, чтобы как-то увеличить и простимулировать поддержку малого бизнеса. В рамках этого мы рассматриваем два закона сегодня. В следующем месяце будет кардинальный закон, уменьшающий нагрузку на малый бизнес, работающий по упрощенной системе налогообложения. Мы с минэкономразвития понимаем идеологически, что малый бизнес должен существовать не для наполнения бюджета, а для создания рабочих мест и социальной стабильности»,— сообщил господин Мительман. По его словам, ожидается, что налог для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, будет снижен с 15% до 10%, а для тех, кто работает в социальной сфере, — до 1%. Значительное уменьшение ставок запланировано и для предприятий, связанных с наукой.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что с точки зрения лояльности к малому и среднему предпринимательству расширение льгот «выглядит достойно», при этом необходимо учитывать эффект от предыдущих послаблений. «Тут результаты не самые утешительные. Несмотря на налоговые каникулы, упрощенную и патентную системы в Челябинской области число участников малого и среднего предпринимательства сокращается. Так, по данным единого реестра субъектов МСП ФНС, на 10 августа текущего года по отношению аналогичной дате 2018 года было зарегистрировано на 9,6 тыс. субъектов меньше — падение составило 6,7%. За счет этого сократилось и число работников в этой сфере — порядка 20,8 тысячи человек за этот год сменили место основной занятости по причине закрытия бизнеса. Учитывая такую статистику, говорить об эффективности дополнительных льгот для малого бизнеса надо очень осторожно»,— считает эксперт. По его словам, в первую очередь развитие сегмента МСП зависит от «общего иммунитета экономики» региона и страны в целом, но в России экономический рост происходит очень медленно из-за санкций и сохраняющейся сырьевой зависимости. Также малый бизнес продолжает страдать из-за отсутствия роста реальных располагаемых доходов россиян, от которого зависит потребительский спрос, говорит эксперт.

По словам аналитика группы компаний «Финам» Алексея Коренева, снижение налоговой нагрузки практически всегда благоприятно действует на любой бизнес, и предпринимаемые в регионе меры способны благотворно сказаться на инвестклимате Челябинской области. «Однако следует учитывать и такой немаловажный фактор: в тех регионах, где проводился эксперимент по самозанятым, значительная часть ИП предпочли перерегистрироваться в самозанятых именно из-за снижения налоговой нагрузки и упрощения процедуры сбора налогов. Не исключено, что когда эксперимент распространится на всю страну, данное явление в той или иной мере проявится и в Челябинской области. Да, налоговые каникулы на два года — это хорошо. Но ставка в 4% для самозанятых в более дальней перспективе может оказаться не менее заманчивой»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова