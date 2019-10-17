Бум робототехников

На пермском рынке образовательной робототехники наблюдается бум. По результатам мониторинга краевого минобр­науки, в учреждениях общего и дополнительного образования робототехникой занимаются более 12 тыс. детей. Стимулируя процесс вовлечения детей в научно-техническое творчество, чиновники надеются сформировать условия для подготовки специалистов, которые в будущем создадут новые технологические решения и компании. Промышленные предприятия региона пока не проявляют особого интереса к инвестированию ни в образовательную робототехнику, ни в роботизацию производств.

Толчком для поддержки дошкольной робототехники в Пермском крае стала победа команды детского сада «ЛЕГОПОЛИС» во Всероссийском робототехническом форуме «ИКаРенок» в марте 2017 года. «Когда это случилось, на площадке ВДНХ в Москве с нами были представители министерства образования и науки, которые сразу позвонили губернатору Решетникову, и на следующий год он выделил большую сумму денег на развитие технического творчества дошкольников,— рассказывает, с чего началась история краевого проекта «Детский техномир», заведующая детсадом «ЛЕГОПОЛИС» Татьяна Дубоенко.— За последние два года край очень вырос в техническом отношении. Самое классное, что инициатива исходила от учреждения, а не спускалась сверху, поэтому программа заработала. Мы говорили, какое именно оборудование нам нужно, и власть нас слышала».

На сегодняшний день в проекте «Детский мир» участвуют 664 детских сада. В 2017 году было оснащено 27 учреждений из 17 муниципалитетов на сумму 8 млн руб., в 2018-м — еще 185 детсадов из 48 территорий на сумму 16,6 млн руб.

На базе «ЛЕГОПОЛИСа» создан краевой ресурсный центр поддержки детского технического творчества, а также в крае подписаны соглашения с восемью межмуниципальными ресурсными центрами. Определены 77 базовых детских садов в муниципалитетах. По сравнению с 2017 годом количество детей, принявших участие в разных конкурсах по техническому конструированию, выросло вдвое: с 1037 до 2097. При этом несколько детских садов края стали призерами всероссийских соревнований, в том числе детский сад №144 (Пермь), детский сад №30 (Соликамск), детский сад №1 (Чайковский), «ЛЕГОПОЛИС» (Пермь), «Эврика» (Пермь) и другие.

Отбор талантов Победа, получение призового места во всероссийских конкурсах и соревнованиях является лучшим показателем деятельности организации и уровня подготовки детей, говорит Павел Крендель, руководитель детского технопарка «Кванториум Фотоника». У школ Пермского края, по его словам, нет повсеместной обязанности участвовать в такого рода мероприятиях, этим занимаются только те учреждения и учащиеся, которым это интересно. Хорошие результаты стабильно демонстрируют воспитанники Клуба робототехники при школе №135 Перми. Успехи показывают ДЮЦ «Импульс» (Пермский район) — на ВРО и на RoboCup, и МБОУ СОШ №7 (Чайковский) — на PROFEST-2019, добавляет Динара Гагарина, декан социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми.

О растущем интересе к научно-техническому творчеству свидетельствуют результаты деятельности «Кванториума Фотоника» за первый год его существования. Обучение в нем прошли 1200 детей старше 12 лет вместо запланированных 800, сообщил Павел Крендель. В 2019 году уже набрано 600 человек, после новогодних праздников будет объявлен дополнительный набор.

«Когда образовательная робототехника только появилась, у некоторых людей был скепсис по этому поводу, потому что, по их мнению, конструкторы можно и дома собирать,— вспоминает господин Крендель.— Однако со временем стало понятно, что, собирая их на занятиях, ребенок осваивает такие понятия, как прочность конструкции, передачи, алгоритм и другие. Мы даем возможность детям заниматься не только техническим творчеством, используя готовые решения, но и при помощи станков и оборудования создавать свои модели и устройства, которые ближе к изобретениям, придумывать новые технические решения».

Татьяна Дубоенко подтверждает, что, когда она только начинала писать о робототехнике в «ЛЕГОПОЛИСе» в социальных сетях, на нее сыпалось огромное количество ударов со стороны людей, которые занимаются робототехникой со взрослыми. «Как вы можете?! Что за бред?! Дошкольник не может заниматься серьезной наукой! — раскрывает она суть нападок.— Сейчас уже никто не спрашивает, что такое робототехника в детском саду. Это одна из возможностей, с которой ребенок должен познакомиться. Будучи маленьким, он это не анализирует, но, повзрослев, при случае обязательно вспомнит, что уже пробовал это когда-то».

Оба эксперта сравнивают образовательную робототехнику с ситом, с помощью которого можно отобрать лучшие семена, в данном случае — талантливых и заинтересованных детей. Показательным примером оправданности такого подхода является случай Олега Кивокурцева, директора по развитию компании «Промобот». Именно детские занятия в техническом кружке во Дворце пионеров, по его признанию, повлияли на выбор профессии инженера-конструктора и поступление в пермский «политех». Кивокурцев рассказал, что технический директор «Промобота» Игорь Еремеев взял под личный контроль ученика одной из пермских школ. Однако это исключительный случай, отмечает господин Кивокурцев.

Компании проявляют интерес к школьной робототехнике очень редко, констатирует Динара Гагарина, уточняя, что руководствуются они при этом не соображениями подготовки специалистов на будущее, а какими-то личными мотивами. «Через 15 лет, когда сегодняшний школьник вый­дет на рынок труда, изменится все,— поясняет декан.— Компания может сохраниться, а может и нет. Технологии точно станут другими. Не факт, что молодой человек останется в Перми». Интересам предприятий в большей степени соответствуют вложения в робототехнику в среднем профессиональном и высшем образовании, однако и эта практика мало распространена.

Инвестиции в будущее Среди промышленных предприятий региона наибольшую активность в финансировании участия школьников в научно-технических конкурсах и олимпиадах проявляет Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), сообщила Динара Гагарина. На территории ПНППК при ее поддержке функционирует Академия робототехники — один из самых старых кружков робототехники в Перми. Компания выступила в качестве индустриального партнера «Кванториума Фотоника», и ее руководство интересуется не только внешними проявлениями деятельности технопарка, но и его образовательными программами, добавляет Павел Крендель.

Но одно дело — частный бизнес, другое дело — государственная корпорация, разграничивает заместитель управляющего директора АО «ОДК-Авиадвигатель», директор по работе с персоналом Татьяна Снитко. «Развитие в детях интереса к робототехнике — правильное направление образования,— считает она.— Я как работодатель из промышленности этот тренд поддерживаю, и мне очень жаль, что наше предприятие не может вкладывать деньги в такие программы. Для того чтобы вложиться в какой-либо проект, мы должны доказать акционерам, что это экономически выгодно. К сожалению, образовательная робототехника не тот случай. Школа не может гарантировать, что после ее окончания ребенок придет к нам на работу. С вузами мы сотрудничаем по подготовке отдельных специалистов, когда у нас есть некоторые гарантии, что мы вкладываем в будущие кадры».

При этом Татьяна Снитко отмечает, что все автоматизированные комплексы, внедренные в «ОДК-Авиадвигатель», разработаны специалистами предприятия по техническому заданию его же инженеров.

Аналогичным образом обстоят дела в ПАО «Протон-ПМ». Концептуальное решение универсального автоматизированного комплекса термической обработки, введенного в эксплуатацию в начале 2019 года, было предложено специалистами предприятия. За формирование технического решения и поставку оборудования отвечала инженерно-консалтинговая фирма «Солвер». Компания «Нью Лайн Инжиниринг» занималась разработкой программного обеспечения.

Робот на смене человека Отрасль машиностроения является самой передовой в плане внедрения автоматизированных технологий в индустриальном комплексе Пермского края, сходятся в оценках эксперты. Точными данными по количеству промышленных роботов, приобретенных предприятиями региона за последние годы, они не располагают. Не ведут такую статистику и в региональном минпромторге. «Уровень роботизации пермской промышленности, как и в целом по стране, очень низкий и предприятия пока мало смотрят в эту сторону»,— говорит заместитель директора Фонда «Региональный центр инжиниринга» Иван Кузовников и выделяет несколько факторов, определяющих это. Во-первых, сейчас дешевле нанять человека, который будет выполнять конкретные операции на производстве, чем покупать робота. Срок окупаемости проекта ниже. Во-вторых, даже если проект окупаемый, то замена людей на роботов приводит к массовому высвобождению работников, а это чревато социальной напряженностью. В-третьих, уровень компетенций в части робототехники на сегодняшний день низкий. На рынке не так много специалистов, которые занимаются промышленными роботами, и позволить их себе могут только передовые предприятия.

По словам господина Кузовникова, между предприятиями и университетами сейчас идет дискуссия: университет спрашивает, сколько предприятию нужно специалистов, а предприятие говорит, что пока оно не запустит процесс роботизации, не сможет ответить на этот вопрос. «Россия находится на перепутье, когда мы уже не можем не идти в роботизацию, но еще не готовы предпринимать первые шаги в этом направлении,— резюмирует эксперт.— Потуги в промышленной робототехнике предпринимаются потому, что приходит осознание: если не пойдем туда, наша продукция перестанет соответствовать и по качеству, и по себестоимости продукции, производимой за рубежом».

Ольга Дерягина