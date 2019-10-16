В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела — в июле в Кирове сотрудник полиции из Немского района Кировской области насмерть сбил шестилетнего мальчика. Недавно его родители получили заключение судмедэкспертизы, в котором говорится, что в крови ребенка был обнаружен алкоголь. Семья считает, что правоохранительные органы «пытаются сделать все, чтобы оправдать водителя». В СУ СКР по Кировской области говорят, что полицейский, который продолжает работать в МВД, не оказывает давления на следствие.

ДТП произошло в селе Буйское Уржумского района Кировской области в 200 км от областного центра. Шестилетний Ваня катался на велосипеде и попал под колеса Nissan Qashqai, за рулем которого был оперативный дежурный пункта полиции Немский (поселок городского типа Нема) 45-летний Сергей Мельников.

Как показала оперативная проверка регионального управления МВД, сотрудник полиции находился в отпуске. На личном автомобиле он ехал по главной дороге села Буйское «без нарушений правил дорожного движения».

«На одном из перекрестков с второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. В результате столкновения ехавший на велосипеде шестилетний мальчик получил травмы и, несмотря на оказанную первую помощь, скончался»,— сообщили “Ъ” в региональном управлении МВД.

После ДТП сотрудник полиции прошел медосвидетельствование, которое показало, что он не был пьян в момент аварии. По предварительным данным, у него не было возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей Сергея Мельникова не отстранили. «Вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения по расследуемому следственными органами уголовному делу»,— сообщили “Ъ” в УМВД.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ведомстве сообщили, что расследование дела на районном уровне «поручено следователю, имеющему достаточный опыт работы». Там добавили, что, несмотря на то, что Сергей Мельников продолжает службу в правоохранительных органах, негативного влияния на расследование он не оказывает и, напротив, помогает следователю.

Семья погибшего мальчика уверена в обратном.

Мать Наталья Бучнева считает, что «власти пытаются сделать все, чтобы оправдать водителя».

К такому выводу она пришла, получив на днях результаты медицинской экспертизы, в которых говорится, что в крови мальчика обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Семья попросила следователя пояснить, откуда в крови шестилетнего мальчика мог взяться алкоголь, и получила ответ, что он мог образоваться от продуктов. «Дело до сих пор находится в рассмотрении. Уже прошло три месяца. Только сейчас нас ознакомили с результатами судебной медицинской экспертизы, хотя они были готовы 15 августа. Как нам говорил следователь, водитель до сих пор работает, так как обвинения ему не предъявлены»,— говорит Наталья Бучнева.

Появление информации о том, что в крови погибшего ребенка обнаружили алкоголь, привело к тому, что расследование уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Как сообщают в ведомстве, господин Бастрыкин поручил дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, весной 2017 года в подмосковной Балашихе местная жительница Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод. Через суд, куда обратились родители, им удалось опровергнуть вывозы судмедэксперта. Официально было признано, что образец крови был взят ненадлежащим образом, туда попала грязь, что привело к процессу спиртового брожения. Щелковский суд признал эксперта Михаила Клейменова виновным в халатности и назначил 10 месяцев исправительных работ. Ольгу Алисову признали виновной и приговорили к трем годам колонии-поселения и взыскал с нее 2,5 млн руб. компенсации морального вреда.

Ирина Александрова, Киров