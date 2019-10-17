«Внедрение бережливого производства позволяет добиться эффекта и на высокотехнологичных предприятиях»

В октябре состоится юбилейный — пятый Пермский инженерно-промышленный форум. Это мероприятие оказалось востребованным, несмотря на политические и экономические изменения в регионе. О том, какие проблемы будут обсуждаться на форуме, рассказал вице-премьер правительства края — глава минпромторга Алексей Чибисов.

BUSINESS GUIDE: Инженерный форум проходит уже пятый раз подряд. Эта площадка по-прежнему актуальна для машиностроителей, инженеров?

АЛЕКСЕЙ ЧИБИСОВ: Эта тема не может перестать быть актуальной, поскольку промышленность Пермского края является локомотивом экономики. И понятно, что законодательство в области промышленности развивается весьма динамично. Появляются новые законопроекты, которые требуют обсуждения и широкого освещения, чтобы максимально эффективно применять их в меняющихся условиях.

BG: Какие ключевые темы будут затронуты на форуме в этом году?

А.Ч.: В этом году у форума две ключевые темы. Первая — реализация национального проекта по повышению производительности труда. По итогам 2019 года в пермском проекте будет уже 68 участников. Наша задача — вовлекать новых участников, получать максимально подробную обратную связь по тем, кто уже является участником проекта.

Вторая тема — создающийся в Пермском крае Научно-образовательный центр (НОЦ) и вопросы взаимодействия с ним промышленных предприятий края. Обсудим, как отрабатывать работу с НОЦ в части подготовки кадров повышения квалификации, а также внедрения передовых технологий, которые в состоянии предложить вузы и, соответственно, Пермский федеральный исследовательский центр для наших промышленников.

BG: В Пермском крае много предприятий с устаревшим оборудованием и технологиями, но есть и экипированные по последнему слову техники. Тема повышения производительности труда для кого больше интересна?

А.Ч.: Проект повышения производительности труда уникален тем, что в нем могут участвовать не только высокотехнологичные предприятия, но и немодернизированные. Сам проект направлен, прежде всего, на оптимизацию производственных процессов.

С одной стороны, производительность труда можно повышать и на устаревших предприятиях. С другой — внедрение различных механизмов бережливого производства позволяет добиться эффекта и на высокотехнологичных предприятиях. В этот проект вступило, например, АО «Новомет-Пермь». Про это предприятие точно не скажешь, что оно не высокотехнологичное. Не зря в этом проекте работают такие эффективные предприятия, как, например, Суксунский оптико-механический завод.

Стоит отметить, что участие в проекте позволило собственникам принципиально пересмотреть свои инвестиционные программы, с тем чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы и инструменты.

BG: Не обязательно, чтобы вкладывать деньги, влезать в кредиты, гораздо эффективнее бывает настроить бизнес-процесс?

А.Ч.: Выстроив эффективную производственную цепочку на предприятии, его собственник станет лучше понимать, во что надо инвестировать. То есть новые технологии без понимания, как они работают, не приносят должных плодов. Не зря еще один из участников проекта — Пермская приборостроительная компания, крайне высокотехнологичное предприятие, обучает максимально большое количество персонала в рамках этого проекта. Они — лидеры: почти две тысячи обученных в прошлом году, более тысячи — в этом. Все это направлено на одно: современные технологии через призму именно эффективности их использования.

BG: Какова роль краевых властей в создании НОЦ? Вроде бы предприятия — частные, а вузы-участники кооперации — федеральные.

А.Ч.: Основная наша задача — координация процессов взаимодействия НОЦа и бизнеса. Мы понимаем, что у пермских вузов есть годами наработанные связи с ЛУКОЙЛом, а «Авиадвигатель» исторически связан с «политехом». Но в регионе масса других предприятий, которые либо не знают о тех возможностях, какими обладает пул НОЦа, либо наши научно-образовательные организации не знают, кому правильно свой продукт предложить. Поэтому вопрос к правительству очень простой — это координация совместных усилий для повышения эффективности. И форум — одна из тех площадок, на которых эта тема будет так же активно обсуждаться.

BG: Подписание каких соглашений ожидается на форуме? Каких гостей ждете на этот раз?

А.Ч.: Подписание соглашений не является самоцелью. Ключевая история в том, что мы приглашаем на форум представителей Минпромторга России. И этот визит будет полезен по двум направлениям. Во-первых, это корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В ближайшее время будут подведены итоги, составлен федеральный перечень компаний и проектов, которые прошли отбор. Краевому правительству важно, чтобы федеральное министерство донесло до наших предприятий-участников, как максимально эффективно заняться реализацией собственных программ конкурентоспособности.

Вторая крайне важная тема — законодательные новшества по специальным инвестиционным контрактам, то есть появление института СПИК (специальный инвестиционный контракт) 2.0. Наши инвесторы узнают об отличиях СПИК 2.0, что называется, из первых рук.

BG: Какие кардинальные отличия?

А.Ч.: По сути, их два. Теперь СПИКи могут заключаться только трехсторонние: инвестор, правительство РФ и субъект РФ. То есть институт региональных СПИКов прекращает свое существование. Там много нюансов.

Второе: право на заключение СПИКа теперь будет иметь тот инвестор, который, кроме реализации инвестиционного проекта, реализует либо российскую технологию, либо технологию, на которую он обладает всеми правами. Таким образом, акцент делается на опережающее технологическое развитие.

BG: СПИК 2.0 сужает рамки возможных участников. На нашем регионе это как-то отразится?

А.Ч.: Не думаю, что это сужение. Скорее, это переход на другой уровень требований к инвестору. То есть когда ты не просто купил готовый завод за пределами РФ, а здесь его смонтировал. Это когда ты купил технологию, на ее базе построил завод, когда эта технология появилась в России. Мы уже готовы предложить Минпромторгу РФ три инвестиционных проекта по новому законодательству. Пока мы их не раскрываем, но они все пермские.

BG: Как реализуются уже заключенные СПИКи?

А.Ч.: В Пермском крае нет ни одного СПИКа, по которому бы инвестор нарушил свои обязательства. Все проекты в графике.

BG: Кого еще ждете на форуме?

А.Ч.: По теме производительности труда приедут представители Министерства экономического развития. Ждем представителей Минобрнауки по теме НОЦ. Первый день форума — это день СИБУРа, второй — день ЛУКОЙЛа.

Это новинка, связанная с тем, что крупные холдинги хотят расширять свое взаимодействие с предприятиями Пермского края. Поэтому они предлагают позиционировать по целому дню. А у наших предприятий появляется возможность напрямую общаться с руководством компаний. Плюс в рамках первого дня пройдет еще и глобальная презентация бренда «Метафракса».

BG: С 2018 года в Пермском крае постепенно сворачиваются льготы на прибыль. Как реагируют на это промышленники?

А.Ч.: Большинство компаний в 2019 году показывают рост прибыли. Это первое. Второе — все, кто хотел оставить льготу, смогли ее оформить в рамках СПИК. Даже ЛУКОЙЛ, который ранее в проектах СПИК не участвовал, в 2019 году заключил специальный инвестиционный контракт по реализации своего энергетического проекта на севере Пермского края.

BG: Случаются ли ситуации, когда приходят инвесторы, но не могут заключить СПИК — не подходят по параметрам?

А.Ч.: Это сильно меньшая часть. Потому что инвестор, который приходит за СПИКом, он приходит, понимая, какие у него есть ресурсы. Часто инвесторы приходят уже подписывать СПИК — через год-два после своего первого захода, когда они узнавали правила. Это время они отводили себе на подготовку, выбор площадки, на определение источников финансирования проекта.

BG: В прошлом году краевые власти дали льготы технопаркам и индустриальным паркам. Можно ли зафиксировать какие-то итоги? Есть ли рост? Чего не хватает?

А.Ч.: С технопарками ситуация неплохая. В Перми действуют две такие организации в сфере высоких технологий: технопарк «Пермь» и «Морион диджитал». В настоящее время оба технопарка довольно активно заполняются. Мы видим, что они достигнут значительно быстрее те показатели по наполняемости, по каким подписывали соглашения. Эти проекты можно назвать успешно реализуемыми.

С индустриальными парками сложнее. Кроме льгот, к организаторам парков есть весьма непростые федеральное требования. По площадям, энергетическим мощностям.

Сейчас завершает подтверждение своего статуса в Прикамье индустриальный парк «Култаево». Его организаторы победили в конкурсном отборе Минэка РФ на субсидирование создания инфраструктуры индустриального парка. По всем остальным проектам, скажем так, ситуация сложнее.

BG: Прокомментируйте основные тенденции развития промышленности Пермского края. Куда движемся? Какие опасения? За что можно порадоваться?

А.Ч.: В Пермском крае очень активно развиваются две отрасли — химическая и машиностроительная. Много проектов разных масштабов. Есть глобальные проекты, как, например, проекты «Уралкалия», «Акрона» или «Метафракса», СИБУРа. И есть довольно интересные проекты, например проект Пермской химической компании и «Медисорба». Они не такие глобальные, но при этом, с точки зрения значимости, очень весомые. То же самое можно сказать про машиностроение. Есть огромные проекты «Пермских моторов», «Авиадвигателя», связанные с подготовкой к серийному выпуску ПД-14, к разработке ПД-35. Есть серьезные проекты по модернизации Березниковского механического завода. Есть проекты небольшие, но опять же интересные — «Пермглавснаба», Краснокамского ремонтно-механического завода. И понятно, что сейчас химия и машиностроение являются драйверами промышленности.

Беседовал ВЯЧЕСЛАВ СУХАНОВ