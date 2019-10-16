Агентство печати получило медиаменеджера

Руководителем агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии назначен известный в Ижевске медиаменеджер Александр Валов. Эксперты отмечают, что это первый куратор отрасли, имеющий непосредственный опыт руководства СМИ. При этом перед ним, по их мнению, стоят серьезные задачи по дальнейшей оптимизации работы республиканских и районных изданий и возможно созданию государственного холдинга.

Главным редакторам республиканских СМИ нового руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии представила советник главы республики Юлия Полетаева. Указ главы Удмуртии Александра Бречалова о назначении Александра Валова с 15 октября на срок до 14 октября 2024 года был опубликован сегодня. Сам господин Валов на встрече с представителями медиа заявил, что намерен заниматься повышением эффективности работы республиканских и районных средств массовой информации, вопросами их финансового обеспечения, а также выстраивать отношения с коммерческими изданиями.

До настоящего времени господин Валов был директором по развитию издания «Коммерсантъ-Удмуртия», известен как медиаменеджер, запустивший ряд информационных ресурсов и рекламных интернет-проектов таких, как газета «BusinessClass. Удмуртия», ИА Udm-info, «Медиа Агентство». Ему 39 лет, он окончил исторический факультет Удмуртского государственного университета, а также федеральную программу подготовки управленческих кадров.

Напомним, прежний руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Алексей Воронцов ушел в отставку в начале февраля. Господин Воронцов занимал эту должность с момента создания агентства в 2014 году. Комментируя тогда отставку, он сослался на расхождение во взглядах с главой республики на развитие СМИ. «В конце концов он несет ответственность за государственную политику, в том числе и информационную, и у него есть команда Удмуртии, которая управляет и несет ответственность за принимаемые решения. Лично у меня другое представление и другое видение на происходящие процессы внутри отрасли. Поэтому логично, что не Александр Бречалов должен писать заявление из-за несостыковки каких-то взглядов»,— сообщил он. Экс-руководитель агентства также добавил, что отрасль, которую он курировал, «не стагнирует», несмотря на сложности с финансированием. Временно исполнял полномочия руководителя агентства Прииск Мгои.

Как отметила председатель Союза журналистов Удмуртии Елена Капитоненко, перед новым руководителем агентства стоят сложные задачи по дальнейшему развитию отрасли. «Идет сокращение бюджетного финансирования государственных СМИ, поэтому Александру Валову необходимо будет добиваться повышения эффективности их работы, в первую очередь речь идет о районных газетах. При этом нужно сохранить существующие издания и решать кадровые вопросы — в районах молодых журналистов практически нет. Кроме того, я думаю, ему предстоит сделать первые шаги по созданию государственного холдинга, о чем я давно говорю, сформировать единую рекламную службу, общую бухгалтерию»,— сказала госпожа Капитоненко.

Уже несколько лет идет процесс передачи агентству функций учредителя существующих районных и республиканских СМИ. В настоящее время ему подведомственны государственная телерадиокомпания «Удмуртия», региональная служба новостей «Удмуртия», книжное издательство «Удмуртия», республиканские газеты «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт дунне», «Янарыш» и т.д.

Политтехнолог Константин Труфанов отметил, что агентство печати впервые возглавил представитель профессионального сообщества СМИ, имеющий опыт руководства медиаресурсом. «До этого были чиновники, писатели, экономисты, но медийщиков не было. При этом в отличие от предыдущего рода деятельности ему предстоит больше погрузиться в вопросы экономической эффективности и организационных решений, ведь давно ходят разговоры о том, так ли необходимо существование сразу двух республиканских русскоязычных газет, и о возможном создании медиахолдинга. Понятно, что рычаги для решения творческих задач и выработки идеологии находятся немного в других кабинетах»,— пояснил политтехнолог.

Михаил Красильников